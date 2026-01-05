"Kalinić me je natjerao da zavolim Zvezdu": Batler došao u Beograd i ubrzo promijenio mišljenje

Košarkaš Crvene zvezde Džered Batler imao je predrasude o Evropljanima.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Bek Crvene zvezde Džered Batler nije stigao na Mali Kalemegdan pravo niotkuda. Crveno-bijeli su prije dvije godine počeli da se raspituju za dugogodišnjeg NBA igrača, ali kockice su se poklopile tek ove jeseni. Batler je stigao kao spasilac, u momentu kada je Zvezda bila u problemima sa povredama na spoljnim pozicijama, a utisak je da se brzo prilagodio i za sada ne bi imao ništa protiv da ostane u Beogradu.

Bio je fokusiran na NBA ligu, nije previše razmišljao o Evropi, a onda se odlučio na veliki korak.

"Mislim da su pregovori trajali preko dvije godine. Ljudi iz kluba su razgovarali sa mojim agentom, raspitivali su se za moj status. Iskreno, toliko sam bio fokusiran na NBA ligu, da nisam imao ideju šta je Crvena zvezda ili bilo ko u Evroligi… Ali, znao sam da su bili veoma uporni tokom cijelog procesa pregovora i bilo je dobro čuti da me žele. Na kraju se sve poklopilo", rekao je prvotimac košarkaš Zvezde za "Sport Klub".

Zašto se odlučio baš za Crvenu zvezdu, imao je i ponudu Olimpijakosa.

"Mislim da je bilo do brojnih stvari. Znam da Amerikancima prelazak u Evroligu može da bude na neki način težak, pa ponekad situacija pomaže u tom prilagođavanju, a smatram da je Crvena zvezda bila u najboljem položaju, zbog atmosfere, navijača… Osjećaj i košarka kakve sam želio da igram su baš ovdje. Čak i u telefonskom razgovoru sa Sašom sam pomislio da mogu to. Bio sam izuzetno samouveren", rekao je bek crveno-bijelih.

Priznaje da je stigao sa određenim predrasudama prema Evropljanima, ali je ubrzo promijenio mišljenje.

"U američkim filmovima Evropljani su ponekad strašni zlikovci i kada sam došao ovde bio sam pomalo, ne paranoičan, ali pomalo kolebljiv… Ali, zapravo mislim da su ljudi ovde najljubazniji koje sam ikada sreo. Osjetio sam se nevjerovatno dobrodošlim, dobio sam sjajnu podršku i, iskreno, to mi je bio najveći šok. Dobrodošlim u smislu ljubavi i prave brige koje ljudi imaju za vas. Ljudi se iskreno brinu kako ste, u smislu da li je sve u redu kod kuće… U prvom trenutku sam imao stav da me puste, to je privatno, ali smatram da ne možete da odbijete ljubav ljudi koju vam pružaju ovde", kaže Batler.

Osvrnuo se na saradnju sa trenerom Sašom Obradovićem.

"On je intenzivan, inteligentan i rekao bih na neki način emotivno nabijen, znate kad možete da osjetite šta govori kroz svoje reči. Ponekad ne mogu da razumijem sve šta kaže, ali mogu da osetim."

Lider Zvezde Nikola Kalinić ga je zarazio ljubavlju prema crveno-bijelom dresu i nema ništa protiv da ostane duže u Beogradu. Otkrio je i kome bi se od saigrača povjerio.

"To je odlično pitanje. Povjeriti se je veoma intimna riječ, ali mislim da su mi svi ovi momci pomogli nekim savjetom. Kodi, definitivno, dugo je u inostranstvu. Jordan, jer je njemu ovo druga godina i na neki način ima drugačiji pristup i iskustvo. Donatas je sjajan, veteran je. Kalinić je prilično intenzivan i natjerao me je da mi na neki način više stalo do Crvene zvezde, nego što je bio slučaj. Da, iskreno, ne bih imao ništa protiv da ostanem. Smatram da van košarke postoji prostor za napredak, u smislu prilagođavanja i takvih stvari. Ali, lijepo mi je. Utakmice su zabavne, hrana je dobra", zaključio je Džered Batler.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!