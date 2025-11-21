logo
"Možda na kraju nije pobijedio bolji tim": Saša Obradović mora da nađe novu hemiju u Zvezdi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde se oglasio poslije dramatičnog poraza od Valensije

"Možda na kraju nije pobijedio bolji tim": Saša Obradović mora da nađe novu hemiju u Zvezdi Izvor: YouTube/Valencia Basket

Trener Crvene zvezde Saša Obradović rekao je poslije poraza od Valensije da je na kraju možda pobijedio srećniji tim.

"OK, ovo je košarka. Hajde da kažemo da smo imali odlično defanzivno drugo poluvrijeme, ali na kraju možda nije pobijedio bolji tim, već srećniji", rekao je on poslije utakmice.

Njegov tim nije iskoristio dva napada za izjednačenje ili pobjedu - u prvom Batler nije kreirao poziciju pijre pretprljenog faula, a u drugom se Kalinić i Mekintajer nisu razumjeli pri izvođenju auta i napravili veliki kiks.

Na konferenciji za novinare je obraćanje počeo obraćanjem domaćinu.

"Čestitam Valensiji, zaslužili su da pobijede na kraju. Vjerujem da je mnogo grešaka u prvom dijelu meča dalo određeno vođstvo Valensiji. U drugom dijelu uradili smo mnogo bolji posao defanzivno, ograničili smo ovako ofanzivni tim na ne znam koliko poena, bili veoma dobro, ali smo na kraju utakmice napravili greške koje su nas koštale pobjede".

"Našli smo hemiju, sada moramo da nađemo novu"

Na konstataciju španskog novinara da je Zvezda iznenađujuće prebrodila probleme sa povredama i na pitanje da komentariše Valensiju, Obradović je rekao:

"Mislim da oba tima igraju veoma dobru, sjajnu košarku. Prerano je donositi zaključke. Nedostaje nam mnogo momaka i to je tačno, biće takođe i veoma izazovno okupiti sve kad se vrate i učiniti da svi igraju. Kroz sezonu kada nam dođu igrači koje čekamo, biće to potpuno novi tim. Imali smo sjajnu reakciju na tu situaciju od početka. Našli smo određenu hemiju, sada moramo da nastavimo sa novim momcima koji se vraćaju iz povreda i da nađemo novu hemiju"

Nije htio da daje prerana predviđanja o "napadu" na Fajnal-for.

"I za nas i za Valensiju je prerano, ima još mnogo utakmica da se igra".

(MONDO)

