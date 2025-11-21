Željko Obradović poslije poraza: Ako neko nije zadovoljan, sješćemo da pričamo!

Željko Obradović govorio o porazu od Fenerbahčea u Beogradu.

Izvor: TV Area sport/Screenshot

Partizan je izgubio od Fenerbahčea, aktuelnog prvaka Evrope i to prilično lako - 99:87. Tim Željka Obradovića u ovom meču igrao je praktično samo u trećoj deonici koju je dobio sa 29:19 i tada je uspieo da se vrati, da spusti dvocifren minus i priprijeti, ali je to bilo sve.

Poslije meča je Željko Obradović prvo dao kratku izjavu.

"Bolje smo odigrali u drugom poluvremenu. Došli smo u normalnu situaciju i imali šansu da preokrenemo. U odlučujućim momentima nismo imali koncentraciju. Čestitam Fenerbahčeu na pobjedi".

Po dolasku na konferenciju za novinare Obradović je prvo čestitao protivniku.

"Želim da čestitam Fenerbahčeu, igrali su sjajnu košarku, na nivou od prošle godine kada su išli na fajnal for i osvojili", počeo je Obradović.

Objašnjenje za prvo poluvreme i početak 14:0 i malodušnost? Tako je glasilo pitanje novinara.

"Rekao sam na engleskom da smo izgubili od tima koji je igrao izvanredno i koji je bio na nivou kada je postao šampion prošle godine. Nisam vidio malodušnost nijednog trenutka. Nijednog. Igrači su se borili, dali sve od sebe, nije bilo dovoljno. Otvorili smo loše meč, bolje je izgledalo u drugom poluvremenu. Kada smo prišli na manju razliku, splet okolnost ii kvalitet rivala je doprinio da se odlijepe i dobiju utakmicu“.

Šta je sa Parkerom, jer je bilo najavljeno da će igrati? To je bilo drugo pitanje na konferenciji.

"Ne znam ko ga je najavio, ali sam na treningu jutros bio šokiran kada mi je rečeno da neće igrati. Eto, toliko mogu da vam kažem. Isto i za Marinkovića. Obojica su juče odradili normalan trening, jutros smo postavljali utakmicu. Radio sam i spremao se i za njih dvojicu, postavljao kretnje u napadu. Taktiku u odbrani, kao i uvijek. I onda sam saznao da neće biti u timu. Ne znam razloge. Za Vanju znam da je imao bol u leđima, vjerovatno nije bio sposoban. Za Parkera stvarno ne znam".

Pitali su ga kako komentariše odnos koji su novi igrači razvili prema klubu i da li je na odgovarajućem nivou?

"Da vam kažem nešto, ako bi ulazili u sve to kako. Kako ste rekli, novi igrači? To je bilo interesantno negdje u mjesecu kada smo se skupili. Da pričamo o novim i starim. Svi su igrači Partizana. Svjesni su gdje su. Svjesni su atmosfere u dvorani koja je bila fantastična. Navijači su uvijek uz tim. Oni znaju gdje su, to lično mislim, da znaju gdje su. Međutim, mi od početka sezone ne igramo kompletni. Nemojte ovo da shvatite kao izgovor. Činjenice su da smo utakmice Evrolige počinjali sa petorkom koja je bila Karlik, Braun, Marinković, Parker i Tajrik Džouns. Protiv Asvela četvorica nisu bila u petorci, večeras bez trojice. Kada se okrenem ka klupi i krenem da pravim izmjene, nije lako. Vidjeli ste kako je bilo kada sam stavio mlađe igrače. Veliki problem je bila igra jedan na jedan, lako su nas probijali. Ovaj Fenerbahče je na nivou tima od prošle godine. Nisu imali nijedan iracionalan šut. Igrali su dobru i pametnu košarku. Da se vratim na pitanje koje ste postavili. Tri igrača nova, ili četiri sa Mikom, mislim da oni znaju gdje su. A, moja obaveza kao trenera i svih nas u stručnom štabu je bila da im pomognemo da to shvate i dajemo sve od sebe. Možda to nije dovoljno“.

Ostale su dvije utakmice do mečeva reprezentacije, pa je upitan kako da psihološki podigne ekipu?

"Nemamo nešto vremena ni da se pati ni raduje, kalendar je takav. Kako je nama, tako je i svima. Ujutru u 12 imamo trening, da postavimo meč protiv Studentskog centra, pa u ponedjeljak putujemo u Atinu za Panatinaikos. Pričaće se o detaljima. Reakcija u drugom poluvremenu bila je bolja, ali to nije dovoljno .Treba držati koncentraciju 40 minuta i to je to. Reprezentativna pauza. Ono što želim da ponovim je da je velika čast za svakog igrača da ga selektor bilo koje reprezentacije pozove da igra. Rekao sam da ću mojim igračima uvijek savjetovati da igraju. Pozvana su tri naša igrača, Pokuševski za Srbiju, Mika za Finsku i Bonga za Njemačku. Oni će se poslije mečeva priključiti reprezentaciji. Kada će se vratiti? Ne znam tačne termine. Onda bi trebalo da se vrate tamo onaj utorak, pa igramo onda u četvrtak. Napravićemo plan i program, možda bude neki slobodan dan".

"Ako neko nije zadovoljan, sješćemo da pričamo"

Novinarka je podsjetila Obradovića na izjavu poslije Asvela i pitala ga da li je ekipa reagovala adekvatno.

"Naravno da ja pričam igračima, ko drugi nego ja. Rekao sam to i juče na konferenciji, da uvek prvo kažem igračima. Nemam problem da im kažem direktno ono što mislim i šta je dobro za tim. Moj posao je da radim ono što je dobro za tim. Ne znam kod koga se podigla temperatura, vjerovatno imaju tablete da se spusti temperatura. Preporučujem to najtoplije. Kod koga je to bilo? Nemam pojma i to me apsolutno ne zanima. Ne zanima me mišljenje ljudi sa strane. Koliko puta to treba da kažem? Šta vi pišete, šta će da kažu ovi ili oni? Ne bavim se time, moj telefon koristim za pozive, eventulano za neku poruku i da pogledam neki rezultat. Za to mi služi telefon. Ne čitam komentare. Da li me neko voli, aplaudira, da li misli da loše radim, da li je protiv mene? Partizan ima Upravu kluba koja će reagovati ako treba da se reaguje. Ako je neko shvatio to ovako ili onako i da li se podigla temperatura kako vi kažete, to nema nikakve veze sa mnom. Čvrsto vjerujem da svoj posao radim na najbolji način. Znam koliko ulažem energije u ovaj klub, koliko ga volim i koliko želim da se odužim. Ako neko misli da nije dovoljno, sešćemo i razgovaraćemo. Život ide dalje. Nikakav problem", rekao je Obradović.

"Dok sam ja ovdje, telefona neće biti"

"Vi ste me ptiali da li sam zadovoljan i da li je podignuta tempereatura, ne znam kod koga se podigla. Donijeli smo neke odluke, igrači su to prihvatili na najbolji mogući način. Mislio sam da im to odvlači pažnju i koncentraciju. Jedna od stvari. Uradiću sve kao trener da pravila koja postoje u timu, da ih svi poštujemo. Ja sam neko ko ne nosi telefon na trening, na doručak, ručak i večeru. Nikad ga na trening ne nosim. Ono što tražim od igrača, ja im dajem primjer. I kada pričamo o obavezama da se dolazi na vrijeme, disciplina u timu. To je tako. Postoje momenti koji su objektivni za neke stvari i ne možete od toga da pobjegnete. Boriću se za disciplinu, da poštuju, da znaju gdje igraju i za koga. Sve što mogu da uradim, uradiću. Sam sa sobom nemam nikakav problem. Večeras sigurno nisu gledali u telefone Niti će gledati u budućnosti dok sam ja ovdje. Neće im biti dozvoljeno da gledaju u telefone i svi su se složili sa tim. Svi su se apsolutno složili sa tim, da je to bitno. Kada se završi meč ili trening, nikakav problem. Pretpostavljam da je to nešto o čemu će se pričati, vidim to. To je samo jedan segment. Ima drugih stvari. Ne gubimo mi utakmicu zbog telefona, nije to bila poruka, to je bila poruka igračima, da budu koncentrisani u ovoj situaciji. Još jednom ću da ponovim. Nik Kalates nije igrao 10 mjeseci košarku, sad igra na minutaži. Ovaj momak koji je bio povrijeđen i kog sam molio da prestane da radi na treningu, Šejk Milton, nije igrao mjesec dana zbog povrede i želi da pomogne timu. Nemamo druge igrače .Nažalost, kada se okerenem na klupu i vidim koga imam, nije lako. Igra jedan na jedan, kako da je branimo, kako da branimo neke stvari koje Fener radi maestralno. Nije lako. Vidjećemo dokle ćemo stići".

Na kraju se trener Partizana osvrnuo na naredne obaveze.

"Odradićemo trening pred Studentski centar. Da vidimo stvari koje su bitne, to nije laka utakmica, ne znam u kom će stanju biti Vanja i Džabari i da li će biti u stanju da pomognu. Kako god i šta god. Probaćemo da igramo najozbiljnije što možemo, bez obzira na to što sledi Panatinaikos poslije toga", zaključio je Obradović.