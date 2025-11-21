Partizan glatko izgubio od šampiona Evrope: Traju problemi crno-bijelih!

22 : 47 Strijelci Partizan: Milton 13 (4as), Murinen, Vašington 11, Osetkovski, Bošnjaković, Mijailović, Pokuševski 2, Braun 27 (2/7 za tri), Bonga 8 (8sk), Fernando 8, Kalates (2sk), Džouns 18 Fenerbahče: Bejkot 3, Boldvin 15 (8as), Meli 11 (3/5 za tri, 6sk, 4as), Horton Taker 6 (5sk), Boston 4, Biberović 14 (4/6 za tri), Bitim, Jantunen 19 (4/5 za tri), Hol 9 (6as, 4sk), Žagars, Kolson 12, Birč 6

22 : 40 KRAJ, Partizan je izgubio - 99:87 Fenerbahče je pobijedio u Areni - 99:87.

22 : 35 39' - Meč je nastavljen Nakon kratkog prekida zbog problema sa satom i seamforom je meč nastavljen, a Milton je bio polovičan sa penala - 97:84 za Fenerbahče.

22 : 32 38' - Kratak prekid zbog semafora Problemi sa semaforom u Areni, sudije su morale da prekinu meč na kraju da srede taj problem sa zapisničkim stolom - 97:73.

22 : 31 Navijači napuštaju Arenu Navijači su počeli da napuštaju Arenu prije kraja meča

22 : 29 39' - Poeni Brauna Braun dolazi do lakih poena, Bonga u pokušaju da ukrade loptu pravi faul - 95:83 za Fenerbahče.

22 : 27 38' - Birč pod faulom Birč poentira pod faulom Brauna, a prije dodatnog bacanja je Željko tražio minut odmora - 95:79 za Fenerbahče.

22 : 24 37' - Boldvin sa penala Boldvin je fauliran i daje oba penala, nakon čega je Tajrik Džouns umalo izgubio loptu - 93:79 za Fenerbahče.

22 : 22 37' - Trojka Bonge Bonga pogađa za tri - 91:79 za Fenerbahče.

22 : 21 36' - Boldvin, Tajrik, pa Taker Boldvin pogađa sa poludistance, Tajrik dolazi do lakih poena u reketu, a onda Kalates pravi četvrtu ličnu, faulira Takera koji je položio loptu u koš i promašio dodatno bacanje - 91:76.

22 : 19 35' - Bespotreban faul Osetkovskog Fenerbahče gubi loptu, a u kontri lopta ispada Tajriku iz ruku, Kolson ostaje sam u kontri, već je skočio na polaganje, Osetkovski ga je potpuno bespotrebno faulirao i poklonio mu dodatno bacanje koje je on iskoristio - 87:73.

22 : 18 34' - Četvrta lična za Vašingtona Vašington je pravio faul da spriječi lake poene i to mu je četvrta lična - 84:73 za Fenerbahče.

22 : 16 34' - Tri sekunde u reketu Fernanda Imao je Partizan nekoliko prilika za šut, nije ih iskoristio, a to je značilo da je Bruno Fernando tri sekunde u reketu - 84:72 za Fenerbahče.

22 : 12 33' - Meli opet sam na šutu za tri Partizan pokušava da napravi faul i da spriječi kontru, ne uspjeva u tome. Meli ostaje potpuno sam na šutu za tri - 84:72.

22 : 10 33' - Meli sam za tri Meli je ostao potpuno sam na šutu za tri i to je kaznio - 81:72 za Fenerbahče.

22 : 10 32' - Sudije gledale snimak Fernando je uhvatio loptu, oko njega su bili Meli, Jantunen i Biberović, u borbi za loptu je laktom dokačio Jantunena koji je pao, sudije su pokazale da je faul, Jasikevičijus je tražio da se gleda snimak za nesportsku. Sudije su pogledale snimak i pokazale da ostaje običan faul - 78:72 za Fenerbahče.

22 : 08 32' - Biberović za tri, pa Fernando Biberović daje trojku, Kloson krade loptu Kalatesu i onda pravi veliku grešku i vraća je pravo u ruke Fernanda koji je fauliran i daje oba penala - 78:72 za Fenerbahče.

22 : 07 31' - Pokuševski krade loptu i pogađa Pokuševski krade loptu i daje lake poene u kontri - 75:70 za Fenerbahče.

22 : 04 30' - Kraj treće četvrtine Završena je treća četvrtina, Fenerbahče vodi - 75:68. Partizan je ovu dionicu dobio rezultatom 29:19 i vratio se u igru.

22 : 02 30' - Bonga u seriji grešaka, Željko ga bodri Bonga je promašio trojku, uhvatio svoj promašaj, pa poslao loptu u ruke rivala. Onda je napravio faul i vidno ljut na sebe je izašao iz igre, Željko ga bodri na klupi - 75:66 za Fenerbahče.

22 : 01 29' - Malo sreće i poeni Kolsona Bona se zaleteo u gužvu, promašio, a Kolson uz malo sreće dolazi do lopte, pa onda pogađa iz okreta - 75:66.

21 : 58 28' - Trojka Vašingtona Vašington daje trojku preko Jantunena, Hol pogađa, a Fernando daje oba penala - 73:66 za Fenerbahče.

21 : 57 28' - Braun, pa Jantunen Braun pogađa za tri, a onda istom mjerom uzvraća Jantunen - 71:61 za Fenerbahče.

21 : 56 27' - Poentira Milton Ideja Jasikevičijusa sa napadima na Tajrika je propala pošto ga je Željko ostavio na klupi i uveo Fernanda, a Milton je poentirao na obruču - 68:58.

21 : 56 "Napadnite Tajrika Džounsa" Obradović je je tražio minut odmora, a mikrofon je bio smješten na klupu Fenerbhačea i moglo je da se čuje da Jasikevičijus zahteva od svojih igrača da napadaju Tajrika Džounsa na svakom iskakanju i zahtjeva da to rade češće.

21 : 54 26' - Trojke Boldvina i Biberovića Braun je morao da šutira daleku trojku uz zvuk sirene i promašio je, a Boldvin je dao trojku preko Miltona. Onda je Vašington napravio nerezonski potez i šutirao za tri na samom početku napada, promašio je cijeli obruč, a Biberović dao trojku i vratio dvocifren plus Fenerbahčeu - 68:56.

21 : 52 25' - Trojka Miltona Milton pogađa torjku iz ćoška i spušta minus na samo šest poena - 62:56 za Fenerbahče.

21 : 49 24' - Vašinton spustio minus Trojka Vašingtona, razlika je jednocifrena - 60:51 za Fenerbahče.

21 : 49 24' - Birč prekida seriju Partizana Jantunen je uhvatio sopstveni promašaj, a Birč je prekinuo seriju Partizana.

21 : 46 23' - Braun spušta zaostatak Braun je uspio da spusti minus na 10 poena, Jasikevičijus tražio tajm-aut - 58:48.

21 : 44 22' - Jantunen i Tajrik Poeni Jantunena i Tajrika - 58:44 za Fenerbahče.

21 : 44 21' - Trojka Vašingtona Drugo poluvrijeme počinje trojkom Vašingtona - 56:42 za Fenerbahče.

21 : 41 "Mnogo toga moramo da popravimo" U pauzi između dva poluvremena kratku izjavu dao je Željko Obradović. "Moramo da budemo smireniji i da igramo bolje u odbrani. Previše lakih poena smo im dozvolili. Imaju dosta ofanzivnih skokova, moramo mnogo toa da promijenimo".

21 : 31 Statistika na poluvremenu Kada je u pitanju statistika na poluvemenu, najveća razlika je šut za tri gde je Partizan dao jednu trojku iz šest pokušaja, a gosti su na 9/14 Partizan: 13/25 za dv, 1/6 za tri, 10/12 sa penala, 10sk, 6as, 4 ukradene, 5 izgubljenih lopti Fenerbahče: 8/16 za dva, 9/14 za tri, 13/15 sa penala, 20 skokova, 13 asistencija, 8 izgubljenih, 2 ukradene lopte

21 : 29 Strijelci na poluvremenu Partizan: Milton 6, Murinen, Vašington 2 (3 lične), Osetkovski, Bošnjaković, Mijailović, Pokuševski,Braun 11, Bonga 4 (3sk), Fernando 4, Kalates, Džouns 12 Fenerbahče: Bejkot 3, Boldvin 4 (4as), Meli 5 (4sk, 3as), Horton Taker 4 (5sk), Boston 4, Biberović 8, Bitim, Jantunen 12 (3/4 za tri), Hol 7, Žagars, Kolson 7, Birč 2

21 : 29 Zvižduci u Areni Na poluvremenu su se čuli i zvižduci u Areni, ali su bili upućeni više igračima Fenerbahčea i sudijama.

21 : 25 Poluvrijeme, Partizan gubi 56:39 Biberović ostaje sam na šutu za tri i pogađa, Fernando se snalazi na obruču, a Hol promašuje sa pola terena, Fenerbahče ima ogromnu prednost na poluvremenu - 56:39.

21 : 24 20' - Ušao i Bošnjaković Prve minute dobio je i Bošnjaković, Hol je poentirao - 53:37 za Fenerbahče.

21 : 22 19' - I Meli je dao otvorenu trojku Meli je ostao sam na šutu za tri i on je to znao da kazni - 51:35 za Fenerbahče.

21 : 22 18' - Poništen koš Bonge, trojka Brauna Bonga je pogodio, a sudije su pokazale da je zakasnio sa šutem, pogledali su snimak i ustanovili da je vrijeme isteklo. Braun potom daje prvu trojku za Partizan na utakmici - 48:33.

21 : 21 18' - Jantunen opet sam Ponovo je Jantunen potpuno sam na šutu za tri i daje treću trojku iz četiri pokušaja - 48:30 za Fenerbahče.

21 : 19 17' - Bez odbrane Bez odbrane na obje strane parketa u prethodnih nekoliko napada, Fernando zakucava - 45:28 za Fenerbahče.

21 : 16 16' - Šesta trojka Fenera Fenerbahče šutira 6/9 za tri, od toga je većina bila potpuno otvorena (66.7 odsto). Jantunen je ostao potpuno sam na šutu za tri, pogodio, a Obradović je tražio minut odmora - 41:24 za Fenerbahče.

21 : 15 16' - Braun pravi faul u napadu Jantunen se postavio, Braun je napravio faul u napadu, to mu je druga lična, a umjesto umornog Tajrika je ušao Fernando - 38:24 za Fenerbahče.

21 : 13 15' - Tajrik opet zakucava Novi laki poeni za Džounsa, daje trojku, a Murinen je poslije toga faulirao Boldvina na prodoru, poslije čega je Vejd dao oba penala - 38:24.

21 : 11 14' - Murinen prvi put na parketu U igru je po prvi put ušao Mika Murinen poslije tajm-auta i to umesto Vašingtona, a Milton je faulirao Melija u reketu koji je dao koš i promašio dodatno bacanje - 36:22 za Fenerbahče.

21 : 08 14' - Tajrik jedini raspoložen Tajrik Džouns je jedini raspoložen u Partizanu kada je napad u pitanju, dolazi do lakih poena, a Jasikevičijus traži tajm-aut - 34:22.

21 : 07 14' - Treća lična Vašingtona Dvejn Vašington dobija treću ličnu, a Hol daje oba penala - 34:18.

21 : 04 13' - Kolsonova trojka pod faulom Jantunen je polovičan sa penala, Tajrik promašuje, a Kolson na drugoj strani pogađa trojku pod faulom i daje dodatno bacanje - 32:18 za Fenerbahče.

21 : 01 12' - Bonga krade, Tajrik zakucava Bonga krade loptu, Tajrik zakucava i diže Arenu na noge - 27:18.

21 : 00 11' - Otvoren trojka Jantunena Poslije dobrog napada, loša odbrana, Jantunen ostaje potpuno sam na šutu za tri i to kažnjava - 27:14.

21 : 00 11' - Tajrik zakucava Odličan napad Partizana na startu druge dionice, Tajrik Džouns zakucava pod faulom i daje dodatno bacanje - 24:14 za Fenerbahče.

20 : 56 Kraj prve četvrtine - Fenerbahče vodi 24:11 Završena je prva četvrtina, Fenerbahče ima ubjedljivu prednost - 24:11.

20 : 55 10' - Nema nesportske Sudije su gledale snimak i momenat kada je Boldvin u predjelu vrata udario Vašingtona. Sudije su ustanovile da nema elemenata za nesportsku i ostale pri prvobitnoj odluci - 24:8 za Fenerbahče.

20 : 54 10' - Milton, faul u napadu i "čelendž" Milton daje oba penala, gosti protestuju da je napravio faul u napadu, a Šejk pogađa oba penala. Zatim Boldvin na prenosu lpote odguruje Vašingtona, udara ga u predjelu vrata, pa Obradović traži "čelendž" i nesportsku - 24:8 za Fenerbahče.

20 : 52 9' - Jantunen siguran sa penala Jantunen pogađa oba penala - 24:6 za Fenerbahče.

20 : 50 9' - Tehnička za Obradovića Željko Obradović protestovao je kod sudija zbog faula koji je dosuđen na Kolsonu i dobio tehničku grešku, drugu u dva uzastopna evroligaška meča. Kolson je dao prvo bacanje zbog te tehničke, pa je dao oba penala za faul - 22:6.

20 : 48 8' - Obradović sa dva centra Posle startne petorke bez ijednog centra, Obradović je uveo Bruna Fernanda i tako će on i Tajrik Džouns biti zajedno u petorci u završnici prve četvrtine, a Vašington je dao oba penala - 17:6 za Fenerbahče.

20 : 46 8' - Koš Miltona, pa upozorenje od sudija Milton je dao drugi koš za Partizan na utakmici, a onda je izbio loptu iz ruke Jantunenu koji je htio da je izvede ispod koša. Sudija ga je odmah pozvao i upozorio ga da će dobiti tehničku sljedeći put - 17:4.

20 : 45 7' - Trojka Bejkota Bejkot, koji ne šutira preterano dobro za tri, pogodio je otvorenu trojku, a ušao je Tajrik umjesto Osetkovskog - 17:2.

20 : 44 6' - Prvi koš Partizana Sterling Braun je prvi igrač koji je poentirao za Partizan u Areni i to tek u šestom minutu utakmice - 14:2.

20 : 43 6' - Treća blokada Pokuševskog Pokuševski je došao do treće blokade na obruču i sprečio tako nove lake poene, a posle toga je izašao iz igre sa Vašingtonom, ušli su Milton i Bonga - 14:0 za Fenerbahče.

20 : 43 5' - 14:0 Užasan početak Partizana u Areni, Fenerbahče poslije pet minuta igre vodi sa 14:0!

20 : 39 4' - Taker zakucava, Željko hitno reaguje Zakucava Taker, Željko Obradović reaguje hitno tajm-autom, Fenerbahče je počeo meč serijom 9:0.

20 : 38 3' - Bolji početak gostiju Taker daje oba penala, Vašington promašuje polaganje, a onda Pokuševski blokira Takera na pokušaju zakucavanja - 5:0 za Fenerbahče.

20 : 36 2' - Trojka Biberovića Prve poene na meču daje Biberović, pogađa za tri, a prije toga su lične dobili Osetkovski i Vašington - 3:0 za Fenerbahče.

20 : 35 1' - Meli promašio otvorenu trojku, pa ukradena lopta Meli je bio potpuno sam na šutu za tri, promašio je, a poslije toga je Braun napravio prvu ličnu, pa je ukrao loptu poslije čega je Vašington promašio polaganje.

20 : 20 Sastav Fenerbahčea Ovako izgleda sastav tima Šarunasa Jasikevičijusa: Bejkot, Boldvin, Meli, Horton Taker, Boston, Biberović, Bitim, Jantunen, Hol, Zagars, Kolson, Birč

20 : 20 Sastav Partizana Bez Parkera i Marinkovića, a ovako izgleda sastav Partizana za meč sa Fenerbahčeom: Milton, Murinen, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Mijailović, Pokuševski, Braun, Bonga, Fernando, Kalates, Džouns

20 : 10 Fenerbahče u odličnoj formi Fenerbahče dolazi u Beograd poslije sjajnih partija, ima šest uzastopnih pobjeda.

20 : 09 Ne igraju Parker i Marinković Na ovom meču Obradović ne računa na Džabarija Parkera i Vanju Marinkovića.

19 : 38 "Ovaj meč može da bude prekretnica" Na konferenciji prije meča je Džabari Parker poručio da "meč protiv Fenerbahčea može da bude prekretnica za Partizan". Jasno je da je mislio na trenutni skor 4-7 i da pobjeda može da vrati tim na pravi put.

19 : 38 "Ne znam o čemu pričate" Pre meča je na konferenciji za medije bio Džabari Parker koji je upitan za to "što je sezonu počeo sporo, što se dosta pričalo o njegovom statusu u timu, a sada se vratio iz Amerike" "Ne znam o čemu pričaš i ne znam šta je bilo tvoje pitanje. Kao što sam rekao utakmica je jako bitna. Moramo da idemo meč po meč, da budemo sve bolji. Da učimo na svojim greškama. Novi je dan i hoćemo da se vratimo. Početak je sezone, ali možemo da budemo samo bolji", rekao je Parker.