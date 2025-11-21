logo
Parker ne igra za Partizan, nema ni kapitena: Željko Obradović ima veliki problem

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Na meču protiv Fenerbahčea Željko Obradović neće moći da računa na Džabarija Parkera i Vanju Marinkovića koji neće biti u sastavu.

Džabari Parker ne igra za Partizan protiv Fenerbahčea Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Džabari Parker i Vanja Marinković neće igrati za Partizan protiv Fenerbahčea. To su najnovije informacije na oko sat vremena prije početka utakmice koje prenosi "Mozzartsport".

Prema njihovim nezvaničnim informacijama Parker se požalio na povredu, dok se kapiten Marinković oporavio od povrede i trenirao je, ali izgleda da još nije spreman za takmičarski ritam. Podsjećanja radi, Parker se vratio u Beograd početkom sedmice pošto je zbog smrtnog slučaja u porodici išao u Ameriku.

Inače, Parker je bio na konferenciji za medije i odgovarao je na pitanja novinara u srijedu i djelovalo je da će biti u timu za duel sa aktuelnim prvakom Evrope.

(Mozzartsport/MONDO)

