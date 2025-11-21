Filip Petrušev reagovao je na Instagramu zbog izjave koju je dao, a koja je loše prenesena od strane pojedinih medija i koja se tiče Zvezde i Partizana i potencijalnog transfera u budućnosti.

Izvor: MN Press/Printscreen/Instagram/filip3petrusev

Filip Petrušev (25) hitno se oglasio na Instagramu zbog izjave koja je loše prenesena od strane pojedinih medija. On je odradio intervju sa novinarkom Dorom Panteli i tom prilikom ga je pitala da li bi kao bivši igrač Crvene zvezde i Olimpijakosa možda jednog dana zaigrao za Partizan ili Panatinaikos.

Nije mu se dopalo kako je to preneseno, posebno zbog toga što je dio izvučen iz konteksta, pa je zato odlučio da reaguje na društvenim mrežama.

Izvor: printscreen/Instagram/filip3petrusev

"Svi koji su prenijeli samo dio moje izjave i time potpuno promijenili njeno značenje - treba da vas bude sramota. Ovo radite po ko zna koji put. Prenesite cijeli odgovor i vidjećete da je poruka sasvim drugačija. Ovaj dio koji ste objavili zapravo je nastavak moje priče o tome da li bih se nekada vratio u neki od timova u kojima sam igrao prethodnih sezona i nema nikakve veze sa dvije ekipe za koje nikada nisam profesionalno igrao," naveo je Petrušev.

Vidi opis "Treba da vas bude sramota": Filip Petrušev se hitno oglasio zbog izjave o prelasku u Partizan Filip Petrušev Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: TV Arena sport Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Zatim je imao jasnu poruku za sve one koji su to uradili.

"Ne praktikujem da se ovako i uopšte oglašavam u vezi medija, ali s obzirom da nemate ni mjere ni granice i da stalno ovo radite za dva lajka i komentara više, mora ovako...", zaključio je Petrušev.

Šta ga je Dora tačno pitala i šta je odgovorio?

Ovako je tekao razgovor između grčke novinarke Dore Panteli i košarkaša Dubaija Filipa Petruševa u intervjuu.

Dora: "Nisi zatvorio vrata Olimpijakosa i Zvezde, ali ću otići korak dalje. Znaš kako Grci i Srbi misle, ali su neki mijenjali timove, pa su išli u Partizan ili Panatinaikos."

Filip: "Pitali su me to često ranije, da li bi se vratio tamo ili otišao tamo. Govorim 'da', ali čak i da kažeš 'da' ili 'ne', teško je. Nikada ne znaš kakva je situacija, šta može da se dogodi za dvije ili tri godine. Ne znaš ništa, ali ne može da utiče na stvari."

Dora: "Profesionalac si, donosiš odluke na osnovu dešavanja u budućnosti

Filip: "Tako je. U ovom momentu uopšte ne razmišljam o tome zato što sam stvarno baš srećan ovdje i na ovom mjestu. Nisam bio siguran da ću biti ovako srećan sa svim što se dogodilo. Imamo sjajne uslove, organizaciju. Bio sam skeptičan na početku, ali način na koji sazrijevamo svi, 1000 odsto sam privržen ovom projektu. Šta će da bude u budućnosti? Nemam pojma, svašta je moguće."