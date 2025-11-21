Miloš Obilić preko cijele tribine: Pogledajte koreografiju Grobara pred Partizan - Fenerbahče

Navijači Partizana pripremili koreografiju za veliki meč protiv šampiona Evrope

Izvor: MN PRESS

Navijači Partizana pokazali su veliku koreografiju pred meč protiv Fenerbahčea, scenu u kojoj Miloš Obilić ubija turskog sultana Murata u Kosovskom boju 1389. godine.

Odavno ustaljena navijačka pjesma o Boju na Kosovu i ovog puta je odjekivala Arenom pred važan meč u kojem crno-bijeli protiv šampiona Evrope traže izlaz iz loše forme.

Pogledajte kako je izgledala koreografija:

Partizan je loše počeo meč i gubio 0:14, pa 6:24 u prvim minutima, a onda je uz podršku navijača počeo da smanjuje taj veliki minus.