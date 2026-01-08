Crvena zvezda oborila rekord za Daglasa Ovusua: Ofanzivac iz domaće lige plaćen milionima

Crveno-bijeli oborili rekord Superlige.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je oborila rekord Superlige Srbije. Nakon što je Uroš Sremčević došao na "Marakanu" za 2.000.000 evra sada je tim iz Ljutice Bogdana kupio Daglasa Ovusua iz Radnika iz Surdulice za 2.200.000 evra. To je najveća kupovina Zvezde iz domaće lige u istoriji.

Kako prenosi "Mocart sport" odmah će Zvezda isplatiti 1.000.000 evra, a ostalo će dati kroz rate. Takođe će Radnik dobiti i 15 odsto od naredne prodaje mladog krilnog napadača iz Gane.

Morala je Crvena zvezda dobro da odriješi kesu jer su se za krilnog fudbalera interesovali brojni strani klubovi i nisu žalili novac. U red su stali Al Ahli, Samsun, Aris, Fejnord i Viktorija iz Plzenja.

Ko je Daglas Ovusu?

Daglas Ovusu ima 19 godina, visok je 180 cenitmetara i najbolje se snalazi na mjestu desnog krila iako je ljevak. Pravo iz rodne Gane je došao na jug Srbije i eksplodirao u dosadašnjem dijelu sezone. Bio je ključan za povratak Radnika u Superligu, a u ovoj sezoni je na 20 utakmica dao sedam golova.

Sada se očekuje da bude konkurencija na desnom krilu takođe skupo plaćenom Šaviju Babilki koji se vratio sa Kupa nacija na kome se njegov Gabon nije proslavio. Tu je i Luka Zarić kao opcija, kao i Felisio Milson, Nemanja Radonjić...

