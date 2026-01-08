logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda oborila rekord za Daglasa Ovusua: Ofanzivac iz domaće lige plaćen milionima

Crvena zvezda oborila rekord za Daglasa Ovusua: Ofanzivac iz domaće lige plaćen milionima

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crveno-bijeli oborili rekord Superlige.

Crvena zvezda dovela Daglasa Ovusua Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je oborila rekord Superlige Srbije. Nakon što je Uroš Sremčević došao na "Marakanu" za 2.000.000 evra sada je tim iz Ljutice Bogdana kupio Daglasa Ovusua iz Radnika iz Surdulice za 2.200.000 evra. To je najveća kupovina Zvezde iz domaće lige u istoriji.

Kako prenosi "Mocart sport" odmah će Zvezda isplatiti 1.000.000 evra, a ostalo će dati kroz rate. Takođe će Radnik dobiti i 15 odsto od naredne prodaje mladog krilnog napadača iz Gane.

Morala je Crvena zvezda dobro da odriješi kesu jer su se za krilnog fudbalera interesovali brojni strani klubovi i nisu žalili novac. U red su stali Al Ahli, Samsun, Aris, Fejnord i Viktorija iz Plzenja.

Ko je Daglas Ovusu?

Daglas Ovusu ima 19 godina, visok je 180 cenitmetara i najbolje se snalazi na mjestu desnog krila iako je ljevak. Pravo iz rodne Gane je došao na jug Srbije i eksplodirao u dosadašnjem dijelu sezone. Bio je ključan za povratak Radnika u Superligu, a u ovoj sezoni je na 20 utakmica dao sedam golova.

Sada se očekuje da bude konkurencija na desnom krilu takođe skupo plaćenom Šaviju Babilki koji se vratio sa Kupa nacija na kome se njegov Gabon nije proslavio. Tu je i Luka Zarić kao opcija, kao i Felisio Milson, Nemanja Radonjić...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Daglas Ovusu FK Crvena zvezda fudbal transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC