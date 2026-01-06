Dekijeva Zvezda na stari pogon: Katai i Radonjić donijeli prvu pobjedu Stankoviću

Crvena zvezda je na povratku Dejana Stankovića na klupu pobijedila Manhajm 2:0.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je na povratku Dejana Stankovića na klupu uspjela da dođe do pobjede. Rival je bio njemački trećeligaš Manhajn, a pobjedu 2:0 (1:0) donijeli su Nemanja Radonjić i Aleksandar Katai.

Crveno-bijeli su do prednosti došli nakon što je golman Manhajma odbranio jedan jako nezgodan šut, da bi potom lopta otišla u korner. Tu se najbolje snašao Nemanja Radonjić koji je sjajno skočio i sa nekoliko metara poslao loptu u mrežu. Imao je poslije pola sata igre Manhanjm dvije šanse, ali je oba puta siguran bio Mateus, a kada je primio gol spasio ga je - sudija. Na samom isteku poluvremena Manhajm je dao gol, ali nekoliko sekundi nakon sudijskog zvižduka za kraj poluvremena, pa se taj pogodak nije važio.

U drugom dijelu igre trener Dejan Stanković je promijenio kompletnu postavu i vidio možda i bolje izdanje svojih izabranika. To je krunisano golom Aleksandra Kataija poslije sjajne timske tranzicije. Jung Vu Seol je povukao kontru, dao sjajan pas Vasiliju Kostovu, a onda je mladi vezista sjajno vidio Aleksandra Kataija kako utrčava i poslužio ga. Lako je bilo iskusnom ofanzivcu da pogodi mrežu rivala.

Dejan Stanković je isprobao sve fudbalere na ovom meču, a vidio je na koga i koliko može da računa. Jedino što može da ga brine su šanse Manhajma, ali i povrede na koje su se požalili Felisio Milson i Marko Arnautović u jednom momentu.