Mašta o Crvenoj zvezdi, a košta 25.000.000 evra: Dejanu Stankoviću ispunila bi se velika želja

Talentovani Aleksandar Stanković otkrio da bi u budućnosti volio da obuče dres Crvene zvezde, za koju navija.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Dejan Stanković nedavno je započeo drugi trenerski mandat na stadionu "Rajko Mitić", a svi znaju koliko mu je značio taj povratk. Ljubav prema Zvezdi je u genima proodice Stanković, a Dejan je to prenio na svoje sinove - Aleksandar je svojevremeno dolazio i da trenira sa crveno-bijelima, tokom tatinog prvog mandata na klupi.

Iako ga je fudbalski put vodio na drugu stranu, pa je iz Intera stigao do Belgije u kojoj igra za Klub Briž, Aleskandar Stanković ne krije da bi jednog dana volio da obuče i dres Crvene zvezde. Bilo bi to ispunjenje snova i navijačima srpskog šampiona, jer se dobro zna da Aleksandar u ovom trenutku na tržištu košta dvadesetak miliona.

"Uvijek me to pitaju... Volim da gledam šta će da se dogodi sutra, a ne u budućnosti. Sigurno da je Crvena zvezda jedna od opcija, naravno da navijam za crveno-bijele. Rođen sam u Milanu i san koji mi stoji je da postanem igrač Intera. Nadam se da će da se dogodi da jednog dana zaigram na kultnom stadionu Đuzepe Meaca i da će braća i porodica da me gledaju. Drugi san bi bio da zajedno sa bratom Filipom zaigram za 'naš' Inter", rekao je Aleksandar Stanković za "Sportski Žurnal".

Inter je prije nekoliko mjeseci pustio Stankovića u Belgiju za 9.500.000 evra, ali je u ugovor stavio klauzulu - da za 25.000.000 evra može da ga vrati u Milano. Dugo su vagali da li to da urade u ljeto 2026. godine i odluka još nije donesena, a u međuvremenu su se za veznog fudbalera raspitali i engleski klubovi, prije svih Arsenal i Totenhem.

Fudbaler koji predstavlja budućnost nacionalnog tima Srbije mogao bi već poslje jedne sezone da napravi iskorak i ogroman transfer u Premijer ligu, a to bi moglo da odloži snove o igranju za Zvezdu. Crveno-bijeli bi morali da sačekaju, pa da Aleksandra Stankovića dobiju tek u finišu karijere - kao što je bio slučaj sa Markom Marinom, Aleksandrom Dragovićem, Markom Arnautovićem...