logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sin Dekija Stankovića dobio novog trenera: Hrvat se vratio u Briž, debituje protiv Arsenala

Sin Dekija Stankovića dobio novog trenera: Hrvat se vratio u Briž, debituje protiv Arsenala

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbalski klub Briž imenovao je Ivana Leku za novog trenera.

Ivan Leko se vratio na klupu Briža Izvor: Shutterstock

Leko je na klupi zamijenio Nikija Hejena, kome je klub zahvalio na napornom radu u prethodnom periodu.

Hrvatski trener se vraća na klupu Briža sa kojim je u prvom dvogodišnjem mandatu osvojio titulu 2018. godine. On je igrao za Briž od 2005. do 2009. godine i osvojio Kup 2007.

Hejen je bio u Bržu godinu i po dana, a napušta ekipu na 26. mjestu na tabeli Lige šampiona, dok je u belgijskom šampionatu Briž treći na tabeli sa pet bodova zaostatka za aktuelnim šampionom Unionom Sen Žilom.

Briž je u prvenstvu pretrpio tri poraza u posljednje četiri utakmice.

Izvor: Ses / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri belgijskog kluba, čije boje brani srpski reprezentativac Aleksandar Stanković, koji je sin Dejana Stankovića, u srijedu od 21 čas dočekuju londonski Arsenal u meču šestog kola Lige šampiona.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Klub Briž Aleksandar Stanković Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC