Sin Dekija Stankovića dobio novog trenera: Hrvat se vratio u Briž, debituje protiv Arsenala

Fudbalski klub Briž imenovao je Ivana Leku za novog trenera.

Izvor: Shutterstock

Leko je na klupi zamijenio Nikija Hejena, kome je klub zahvalio na napornom radu u prethodnom periodu.

Hrvatski trener se vraća na klupu Briža sa kojim je u prvom dvogodišnjem mandatu osvojio titulu 2018. godine. On je igrao za Briž od 2005. do 2009. godine i osvojio Kup 2007.

Hejen je bio u Bržu godinu i po dana, a napušta ekipu na 26. mjestu na tabeli Lige šampiona, dok je u belgijskom šampionatu Briž treći na tabeli sa pet bodova zaostatka za aktuelnim šampionom Unionom Sen Žilom.

Briž je u prvenstvu pretrpio tri poraza u posljednje četiri utakmice.

Izvor: Ses / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri belgijskog kluba, čije boje brani srpski reprezentativac Aleksandar Stanković, koji je sin Dejana Stankovića, u srijedu od 21 čas dočekuju londonski Arsenal u meču šestog kola Lige šampiona.

(MONDO)