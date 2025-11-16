logo
Katai čekao 10 godina, Stanković nastavio gdje je stao otac: Pogledajte njihove prve golove za Srbiju

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Aleksandar Katai i Aleksandar Stanković donijeli preokret reprezentaciji Srbije u meču protiv Letonije u Leskovcu

Stanković i Katai golovi protiv Letonije Izvor: MN PRESS

Utakmica Srbija - Letonija nije imala rezultatski značaj, ali su "orlovi" dali sve od sebe da se "ispišu" trijumfom. Pod vođstvom selektora Veljka Paunovića, reprezentacija je pokazala energiju i volju da preokrene nakon što je gubila 0:1, a taj preokret su donijeli Aleksandar Katai (34) i njegov imenjak Stanković (20). Obojici je to bio prvi gol za "A" reprezentaciju.

Iako je još 2015. debitovao za nacionalni tim, Katai je igrao u nekoliko kvalifikacionih ciklisa i pod vođstvom nekoliko različitih selektora (Ćurčić, Muslin, Krstajić, Tumbaković, Stojković), prvenac je dočekao pod Paunovićem, kod kojeg je odigrao čak 66 utakmica u Čikago Fajeru u Americi.

Ušao je Katai u igru na poluvremenu umjesto Nemanje Radonjića i odmah napravio veliku pozitivnu promjenu u igri Srbije. Andrija Živković mu je ostavio loptu "na tacni", samo da Zvezdin Magiko snažnim šutem "slomi prste" golmanu Letonije Rihardsu Matreviksu. Pogledajte gol u 49. minutu meča: 

Aleksandar Katai dao prvi gol za Srbiju kod Veljka Paunovića
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Živković je bio asistent i za gol Aleksandra Stankovića u 60. minutu. Sin Dejana Stankovića, legende srpske reprezentacije, dao je prvi gol za "orlove" malo više od mesec dana nakon svog debija protiv Albanije na istom mestu.

Njegov otac Dejan Stanković (47) odigrao je čak 103 utakmice i dao 15 golova za reprezentaciju, a tamo gde je on stao 2013, kada je završio karijeru, nastavio je ove jeseni njegov sin, supertalentovani vezista Briža.

Aleksandar Stanković prvi gol za Srbiju
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Tagovi

orlovi Letonija Mundijal 2026 Aleksandar Katai Aleksandar Stanković

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC