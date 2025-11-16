Srbija ostala bez ogromnog novca jer ne ide na Svjetsko prvenstvo: Ovaj debakl će mnogo koštati i dugo će boljeti

Fudbalski savez Srbije dobio bi ogroman novac da je reprezentacija uspjela da se plasira na Mundijal 2026. godine.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije neće igrati na Svjetskom prvenstvu 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku, a to je i veliki finansijski udarac za FSS. Nakon što su nastupili na dva uzastopna Mundijala, odnosno na dva uzastopna velika takmičenja, narednih nekoliko mjeseci neće"jedva čekati" najvažniji sportski događaj na svijetu.

Zbog povećanog broja učesnika, ali i sve većeg novca koji se vrti u fudbalu, Svjetsko prvenstvo 2026. godine biće istorijski "bogato" - kako za reprezentacije koje učestvuje, tako i za klubove čiji će igrači učestvovati. Kada je riječ o tome, još se ne zna koliko će tačno novca FIFA odrediti kao "dnevnicu" za svakog fudbalera koji učestvuje, ali postoje najave da će i taj budžet biti veći nego ikad. Sa druge strane, već se zna da će budžet koji će se dijeliti nacionalnim timovima biti rekordan.

Zvaničnih podataka nema, ali je pretpostavka da će nagradni fond biti veći od milijardu američkih dolara, odnosno da će toliko novca biti podijeljeno selekcijama koje učestvuju. Primjera radi, nagradni fond pre tri godine u Kataru bio je "tek" 440 miliona dolara.

Pored novca koji će timovi dobiti za samo učešće na turniru, tu su nagrade za svaku stepenicu u nokaut fazi, a pominje se i da bi FIFA mogla da uvede revoluciju - da se posebno nagrađuju osvojeni bodovi u grupi. Spekuliše se da bi svaki remi mogao da se plaća milion dolara, dok bi se za pobjedu dobijalo duplo više novca. To bi timovima omogućilo da napune kasu i prije početka nokaut faze, u kojoj će se deliti još više novca! Ali, da krenemo redom...

Svaki od 48 timova koji će učestvovati na Mundijalu 2026. godine trebalo bi da dobije između 9.000.000 i 13.000.000 dolara, bez obzira na to što uradi tokom turnira. Ukoliko se ispostavi da je tačno uvođenje nagrada za rezultate u grupi, ta cifra mogla bi da bude i veća - čak i za one timove koji ispadaju u grupnoj fazi, a ne završe takmičenje bez bodova.

Dodatnih 7.500.000 dolara dobijaće ekipe koje stignu do nokaut faze, četvrtfinale će se nagrađivati sa još 13 miliona dolara, a polufinale sa čak 21.000.000 dolara! Poraženi polufinalisti mogu očekivati oko 25 miliona dolara, dok će finalisti kući odnijeti bogatstvo - poraženi oko 30, a pobjednik oko 50 miliona američkih dolara.

Primjera radi, Hrvatska je u Rusiji 2018. godine stigla do finala i za je dobila 28.000.000 dolara, a sada bi za takav uspjeh osvojila između 50 i 55 miliona. Praktično, više od polovinu novca iz Rusije reprezentativci Hrvatske sada bi mogli da osvoje nastupom u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva čiji će domaćini biti SAD, Kanada i Meksiko.