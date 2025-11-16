Strašni Portugal ide na Mundijal, Irci u posljednjoj sekundi oteli baraž Mađarima!

Portugalci pregazili Jermene na putu ka Svjetskom prvenstvu.

Izvor: MIGUEL RIOPA / AFP / Profimedia

Fudbaleri Portugala demolirali su selekciju Jermenije u poslednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. sa 9:1. Tako su obezbijedili direktan plasman na Mundijal bez kapitena Kristijana Ronalda koji je sve pratio sa tribina zbog crvenog kartona zarađenog protiv Republike Irske.

Nisu htjeli Portugalci ništa da rizikuju, pa su svim silama krenuli po pobjedu. Poveli su na stadionu "Dragao" već u 7. minutu meča preko Veige, ali su Jermeni uzvratili u 18. minutu preko Spertsjan. Ipak, to je bilo sve što su gosti pokazali, pošto je uslijedila kanonada jedne od najboljih evropskih selekcija.

Žoao Neveš (30, 41. i 81) i Bruno Fernandeš (48, 51. i 72) su postigli po het-trik, dok je još pogodio Ramos za 2:0, a konačan rezultat je postavio Konseisao u nadoknadi vremena.

Cijelu utakmicu za Jermene odigrao je Zvezdin igrač Nair Tiknizjan, ali se utopio u sivilo svog tima i nije mogao ništa protiv raspoloženih Portugalaca. Portugalu je ovo sedmi uzastopni plasman na Svjetsko prvenstvo.

Borba za drugo mjesto u ovoj grupi bila je spektakularna, a njega su na kraju osvojili Irci poslije infarkt završnice i gola u posljednjim sekundama za pobjedu 3:2.

Mađarska je vodila 1:0, zatim i 2:1, a onda nakon nekoliko propuštenih prilika sve prosula. Deset minuta prije kraja strijelac prvog gola za Irce iz penala, Roj Perot je golom za 2.2 dao Ircima nadu da mogu do pobjede i plasmana u baraž. Branili su se Mađari, ali su Irci bukvalno iz posljednjeg napada stigli do preokreta. Golman Keleher je sa polovine terena poslao loptu "u bunar" Skejls je spustio glavom, a Perot je bio brži od golmana Dibuša i samo "bocnuo" loptu u mrežu za 3:2 i veliko slavlje Iraca.

