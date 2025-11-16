logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Strašni Portugal ide na Mundijal, Irci u posljednjoj sekundi oteli baraž Mađarima!

Strašni Portugal ide na Mundijal, Irci u posljednjoj sekundi oteli baraž Mađarima!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Portugalci pregazili Jermene na putu ka Svjetskom prvenstvu.

Portugal se plasirao na Mundijal, Irska ide u baraž Izvor: MIGUEL RIOPA / AFP / Profimedia

Fudbaleri Portugala demolirali su selekciju Jermenije u poslednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. sa 9:1. Tako su obezbijedili direktan plasman na Mundijal bez kapitena Kristijana Ronalda koji je sve pratio sa tribina zbog crvenog kartona zarađenog protiv Republike Irske.

Nisu htjeli Portugalci ništa da rizikuju, pa su svim silama krenuli po pobjedu. Poveli su na stadionu "Dragao" već u 7. minutu meča preko Veige, ali su Jermeni uzvratili u 18. minutu preko Spertsjan. Ipak, to je bilo sve što su gosti pokazali, pošto je uslijedila kanonada jedne od najboljih evropskih selekcija.

Žoao Neveš (30, 41. i 81) i Bruno Fernandeš (48, 51. i 72) su postigli po het-trik, dok je još pogodio Ramos za 2:0, a konačan rezultat je postavio Konseisao u nadoknadi vremena.

Cijelu utakmicu za Jermene odigrao je Zvezdin igrač Nair Tiknizjan, ali se utopio u sivilo svog tima i nije mogao ništa protiv raspoloženih Portugalaca. Portugalu je ovo sedmi uzastopni plasman na Svjetsko prvenstvo.

Borba za drugo mjesto u ovoj grupi bila je spektakularna, a njega su na kraju osvojili Irci poslije infarkt završnice i gola u posljednjim sekundama za pobjedu 3:2.

Mađarska je vodila 1:0, zatim i 2:1, a onda nakon nekoliko propuštenih prilika sve prosula. Deset minuta prije kraja strijelac prvog gola za Irce iz penala, Roj Perot je golom za 2.2 dao Ircima nadu da mogu do pobjede i plasmana u baraž. Branili su se Mađari, ali su Irci bukvalno iz posljednjeg napada stigli do preokreta. Golman Keleher je sa polovine terena poslao loptu "u bunar" Skejls je spustio glavom, a Perot je bio brži od golmana Dibuša i samo "bocnuo" loptu u mrežu za 3:2 i veliko slavlje Iraca.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:11
Georgina i Ronaldo na jahti
Izvor: Printscreen/Instagram
Izvor: Printscreen/Instagram

Tagovi

Mundijal 2026 fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC