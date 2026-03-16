Veliki pad Damira Džumhura na ATP listi!

Izvor: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur znatno je nazadovao na najnovijoj ATP listi. Na renkingu objavljenom ovog ponedjeljka, Džumhur se našao na 76. poziciji, što je za 12 mjesta lošiji plasman u odnosu na listu objavljenu drugog marta.

Rođeni Sarajlija, inače, na posljednja tri turnira nije uspio da preskoči prvu prepreku. U Akapulku, na tvrdoj podlozi, porazio ga je francuski veteran Gael Monfis.

Potom ga je na startu Indijan Velsa, prvog Mastersa u sezoni, savladao Britanac Džejkob Firnli, dok je niz neslavnih rezultata, bar za sada, završen porazom na čelendžeru u Dominikanskoj Republici.

Tamo je poražen u duelu sa predstavnikom Hong Konga Kolemanom Vongom, u meču koji je obilježio incident koji se dogodio u trećem setu.

