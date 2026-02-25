Džumhur eliminisan u Meksiku: Spasio dvije meč-lopte u drugom setu, pa zastao na korak od izjednačenja

Damira Džumhura je porazio francuski veteran Gael Monfis.

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur eliminisan je sa turnira u Akapulku već u prvom kolu. Trenutno 60. igrača planete u dva seta je porazio francuski veteran Gael Monfis, koji je kao 170. reket svijeta dobio specijalnu pozivnicu organizatora da nastupi na ovoj smotri.

Francuz koji će ove godine proslaviti 40. rođendan osvojio je prva tri gema u ovom meču. Rođeni Sarajlija je, međutim, uspio da se vrati u set koji je obilovao brejkovima, pa je tako stigao do 4:4. Deveti gem pripao je Monfisu na njegov servis, da bi potom oduzeo servis Džumhuru bez izgubljenog poena i došao do prednosti u setovima.

U drugom setu nismo vidjeli brejk sve do rezultata 3:3. Tada je Džumhur stekao prednost, ali ju je odmah u narednom gemu ispustio. Monfis je preokrenuo situaciju na terenu i kod 5:4 nije iskoristio 2 meč-lopte, da bi se na kraju ušlo u taj-brejk.

Trinaesta igra ponudila je čak 7 mini-brejkova, a poslije "igre živaca", Monfis je iskoristio meč-loptu koja mu se ukazala kod 6:5 i nakon sat i 53 minuta uknjižio pobjedu, zakazavši duel sa teniserom iz Monaka Valentanom Vašeroom.

