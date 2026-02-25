logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džumhur eliminisan u Meksiku: Spasio dvije meč-lopte u drugom setu, pa zastao na korak od izjednačenja

Džumhur eliminisan u Meksiku: Spasio dvije meč-lopte u drugom setu, pa zastao na korak od izjednačenja

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Damira Džumhura je porazio francuski veteran Gael Monfis.

Damir Džumhur eliminisan sa turnira u Meksiku Izvor: MN PRESS

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur eliminisan je sa turnira u Akapulku već u prvom kolu. Trenutno 60. igrača planete u dva seta je porazio francuski veteran Gael Monfis, koji je kao 170. reket svijeta dobio specijalnu pozivnicu organizatora da nastupi na ovoj smotri.

Francuz koji će ove godine proslaviti 40. rođendan osvojio je prva tri gema u ovom meču. Rođeni Sarajlija je, međutim, uspio da se vrati u set koji je obilovao brejkovima, pa je tako stigao do 4:4. Deveti gem pripao je Monfisu na njegov servis, da bi potom oduzeo servis Džumhuru bez izgubljenog poena i došao do prednosti u setovima.

U drugom setu nismo vidjeli brejk sve do rezultata 3:3. Tada je Džumhur stekao prednost, ali ju je odmah u narednom gemu ispustio. Monfis je preokrenuo situaciju na terenu i kod 5:4 nije iskoristio 2 meč-lopte, da bi se na kraju ušlo u taj-brejk.

Trinaesta igra ponudila je čak 7 mini-brejkova, a poslije "igre živaca", Monfis je iskoristio meč-loptu koja mu se ukazala kod 6:5 i nakon sat i 53 minuta uknjižio pobjedu, zakazavši duel sa teniserom iz Monaka Valentanom Vašeroom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Damir Džumhur Gael Monfis Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC