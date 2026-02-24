Džumhur počinje nastup u Meksiku: Najbolji bh. teniser protiv francuskog veterana!

Damir Džumhur će noćas odmjeriti snage sa Gaelom Monfisom. Biće to njihov prvi susret još od oktobra 2024. godine.

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur počeće noćas nastup na turniru u Akapulku (Meksiko). Biće to prvi turnir za Džumhura na tvrdoj podlozi još od Australijan opena, poslije kojeg je igrao u Buenos Ajresu i Rio de Žaneiru na šljaci.

Protivnik Džumhura, koji je u ovom trenutku 60. na ATP listi, biće francuski veteran Gael Monfis, a meč bi trebalo da počne u 4.00 ujutro po našem vremenu. Francuz, koji je više od sedam godina stariji od Džumhura (Monfis u septembru puni 40 godina, op.a.), trenutno je 170. reket planete, a za ovaj turnir dobio je specijalnu pozivnicu organizatora.

Biće ovo peti susret Džumhura i Monfisa, a bh. teniser je do sada trijumfovao samo jednom. Dogodilo se to u Ostravi u oktobru 2023. godine, dok je Monfis odnio pobjede u mečevima na Australijan openu 2019. godine, u Roterdamu mjesec dana kasnije i u Šangaju početkom oktobra 2024. godine, što je bio njihov posljednji međusobni okršaj.

Pobjednik ovog meča će u drugoj rundi odmjeriti snage sa predstavnikom Monaka Valentanom Vašeroom, koji je eliminisao tenisera iz Hong Konga Čaka Lama Kolmana Vonga.

