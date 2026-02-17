Džumhur na turniru u Riju: Na startu protiv prvog Novakovog rivala iz Melburna!

Damir Džumhur sastaće se sa Špancem Pedrom Martinezom.

Izvor: Judit Cartiel/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur večeras počinje nastup na turniru u Rio de Žaneiru. Biće to za rođenog Sarajliju, koji je 62. na ATP listi, drugi turnir od završetka Australijan opena, gdje je stigao do drugog kola.

Otputovao je nakon eliminacije iz Melburna u Južnu Ameriku, pa je tako učestvovao na takmičenju u Buenos Ajresu. U glavnom gradu Argentine eliminisao ga je Hugo Delijen već u prvom kolu, pa će Damir u Brazilu pokušati da popravi utisak.

Džumhur i Martinez sastali su se do sada dva puta. Prvi put su igrali u februaru prošle godine, kada je u Buenos Ajresu slavio Španac, dok se na naredni susret čekalo dva mjeseca. Odmjerili su snage u Bukureštu, a Martinez je u četvrtfinalu predao meč Džumhuru pri rezultatu 6:1, 2:0 za bh. igrača.

Za protivnika će, večeras u 23.30 po našem vremenu, imati Španca Pedra Martineza, 101. tenisera planete, kojeg je u četvrtfinalu pomenutog turnira u Argentini eliminisao Italijan Luka Darderi.

Za razliku od Džumhura, španski teniser je na prvom grend slemu u sezoni poražen već u prvom kolu, a rezultatom 3:0 u setovima savladao ga je Novak Đoković.

Bolji iz meča Džumhura i Martineza sastaće se u narednoj rundi sa pobjednikom okršaja Haimea Farije (Portugla, 147.) i Sebastijana Baeza (Argentina, 32).

