Džumhur podbacio u prvom setu, pa izborio osminu finala u Rio de Žaneiru!

Najbolji bh. teniser savladao je Pedra Martineza.

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur savladao je Španca Pedra Martineza i plasirao se u osminu finala turnira u Rio de Žaneiru.

Džumhur je podbacio u prvom setu, izgubivši ga za pola sata bez dobijenog gema. Činilo se da će 62. reket svijeta doživjeti debakl u susretu sa prvim rivalom Novaka Đokovića sa Australijan opena, ali je uspio da se vrati u meč poslije mnogo drame.

U prva četiri gema drugog seta, nakon kojih je Džumhur vodio 3:1, vidjeli smo čak tri brejka. Imao je sarajevski teniser 4:1 i 5:2 u ovom dijelu meča, ali je Martinez anulirao zaostatak i došao do 5:5.

Španac potom nije iskoristio tri brejk-lopte, da bi nakon što se ušlo u taj-brejk Džumhur poveo sa 3:0. Martinez je stigao do 5:5, našavši se na dva koraka do trijumfa, ali je odmah potom Džumhur stigao do prve set-lopte, koju je i iskoristio.

Nakon 1:1 na startu trećeg seta, vidjeli smo tri brejka, poslije čega je Džumhur vodio 3:2. Potvrdio je oduzimanje servisa rivalu u šestom gemu, da bi kod 5:4 za bh. tenisera Martinez stekao brejk-loptu. Nije je materijalizovao, već je Džumhur krunisao prvu meč-loptu koja mu se ukazala i zakazao duel sa Portugalcem Haimeom Farijom.

Ukoliko ga savlada, sastaće se u četvrtfinalu sa boljim iz duela Argentinca Tomasa Martina Ečeverija (8. nosilac) i Litvanca Vilijusa Gaubasa.

