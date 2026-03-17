Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

"Zvezda ne može da stigne Partizan": Nikola Lončar objasnio zašto su crno-bijeli favorit za ABA titulu

Autor Nikola Lalović
Nekadašnji reprezentativac Nikola Lončar istakao je da će Partizan do kraja sezone biti favorit za osvajanje titule u ABA ligi.

Nikola Lončar Partizan ima veće šanse za titulu od Crvene zvezde Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Crvena zvezda je izgubila od Dubaija, Partizan je savladao Cedevita Olimpiju i sada su crno-bijeli prema mišljenju Nikole Lončara favoriti za osvajanje ABA lige.

Istakao je nekadašnji centar Partizana i bivši reprezentativac Jugoslavije da crno-bijeli izgledaju sve bolje i da je prije svega povratak Karlika Džounsa napravio razliku.

"Vidimo da su proradili i unutrašnji igrači, da je Pokuševski odigrao možda i najbolju utakmicu otkako je došao u Partizan. Bruno Fernando je dao 17 poena, tu je bio i Džekiri, vidi se da ta lopta ide u napadu, da se sprovode neke ideje koji su zacrtali Penjaroja i njegov strućni štab.Ranije smo imali poteškoća i sa Vašingtonom i sa Sterlingom Braunom. Braun je dosta pao jer nema loptu u rukama", rekao je u studiju "Arene sport" Nikola Lončar. 

Partizan je prvi u Top 8 dijelu ABA lige sa 18 pobjeda i jednim porazom, dok sada Crvena zvezda ima već pet poraza na četvtom mjestu i ne vidi Lončar šansu da crno-bijeli izgube vrh tabele.

"Karlik i Kalates dijele dobro loptu, selekcija šuta se dosta poboljšala za Partizan. Vidi se neki balans i da igrači koji su sa klupe i koji su i druga opcija da mogu da odigraju. Dobro je za Partizan da ima što više raspoloženih igrača za plej-of ABA lige. Ukoliko budu ostali prvi oni će biti prvi favoriti za titulu po mom mišljenju. Dobro igra Partizan i gledajući u budućnost sada imaju vječiti derbi sa Crvenom zvezdom u nedjelju. Partizan će sigurno doći u dobroj formi, Crvena zvezda ima veliki pritisak u Evroligi. Veliki pritisak na njih i teret je utakmica u petak sa Panatinaikosom u Atini.Mislim da je razlika između Partizana i Zvezde tolika da je odlučeno i da Zvezda neće moći da stigne Partizan do kraja ligaškog dijela. Tako da ćemo da vidimo, imaćemo tri derbija od danas", završio je Lončar. 

