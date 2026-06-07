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Fener izborio finale na mišiće: Efes pao poslije produžetka, Šejn Larkin više nije onaj stari

Fener izborio finale na mišiće: Efes pao poslije produžetka, Šejn Larkin više nije onaj stari

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Fenerbahče je preživeo loše veče i produžetak i slavio na krilima Vejda Boldvina.

fenerbahce u finalu turskog prvenstva efes ostao bez snage Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Košarkaši Fenerbahčea plasirali su se u finale turskog šampionata, pošto su savladali Efes sa 3:1 u polufinalnoj seriji, a odluka o pobjedniku morala je da padne poslije produžetka u četvrtom meču - 102:93.

Istanbulski velikan u finalu čeka boljeg iz duela Bešiktaša i Bahčešehira, tako da će Srbija imati makar jednog predstavnika ili Dušana Alimpijevića ili Marka Baraća.

Efes tako završava ovu sumornu sezonu u polufinalu, iako su popravili utisak u prošlom duelu, a bili su nadomak pobjede i večeras. Čovjek koji je garantovao poene kada je na terenu, večeras je kiksnuo. Šejn Larkin je imao priliku da donese pobjedu Efesu sa linije penala na isteku regularnog dijela, ali mu je ruka zadrhtala, pa se otišlo u produžetke.

Domaćin je vodio praktično tokom cijele utakmice, mučili su se izabranici Šarunasa Jasikevičijusa da pronađu ritam, ali znali su da iskoriste slabosti dobro poznato rivala i u ključnim momentima pronađu prava rješenja.

Izvor: MN PRESS

 U produžecima je četa Šarunasa pokazala ko je bolji tim, a Vejd Boldvin je samo krunisao jednu od najboljih partija ove sezone. Bio je najefikasniji kod Fenera sa 32 poena i šest skokova, Meli ga je ispratio sa 16, a Horton Taker je dodao 15,

Kod Efesa je bio najbolji Lojd sa 16 poena, Deser i Doužer su imali po 15, dok su Larkin i Hazer dodali po 12.

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00:17
Stojačić u idealnom timu
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)

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Tagovi

KK Fenerbahče Efes

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