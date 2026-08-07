Napadač Engleske u centru skandala: Vratio se sa Mundijala i mora na sud zbog tuče

Ajvan Toni se vratio u Englesku i tu ga je dočekala tužba.

Izvor: Profimedia

Reprezentativac Engleske Ajvan Toni optužen je za napad ispred jednog noćnog kluba u Londonu. Korpulentni napadač, koji nastupa u Saudijskoj Arabiji, nedavno se vratio sa Svjetskog prvenstva, a u domovini ga je dočekala tužba.

Incident se desio 6. decembra 2025. godine ispred noćnog kluba u centru Londona u Sohou, a napadač Al Ahlija će morati da se pojavi na svjedočenju pred sudom 24. septembra. Optužen je da je nanio fizičke povrede jednom licu, a Toni se oglasio i poslao poruku medijima.

"Ajvan Toni je svjestan optužbe. Iako je naravno šokiran, trudiće se da očisti svoje ime na sudu", stoji u kratkom saopštenju proslijeđenom engleskim medijima. Neće ovo biti prvi put da je pred sudom Toni jer je više puta bio optuživa za nedozvoljeno klađenje.

Ko je Ajvan Toni?

Toni je počeo meč Engleske za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu i to mu je bio deseti nastup za nacionalni tim. Neočekivano se našao na spisku selektora Tomasa Tuhela pošto je od 2024. u Arabiji, gdje je na 62 meča dao 55 golova za Al Ahli. Ponikao je u rodnom Nortemptonu, nije dobio šansu u Njukaslu pa je preko pozajmica u Barnsliju, Šruzberiju, Skantorpu i Viganu stigao i Piterboro. Dobre igre tu su ga odvele do Brentforda i reprezentacije Engleske.