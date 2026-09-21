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Vujadin Savić u Beogradu poslije dugo vremena

Vujadin Savić u Beogradu poslije dugo vremena

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski fudbaler se povukao iz javnosti tokom prošle godine i poslije dugo vremena primijećen je na jednom događaju u Beogradu.

gdje je vujadin savic povratak fudbalera u javnost Izvor: MONDO

Poznati srpski fudbaler Vujadin Savić dugo se nije pojavljivao u javnosti od kada je 2025. godine napustio stručni štab Crvene zvezde, a danas smo ga snimili u Beogradu u hotelu "Hajat". Savić je bio gost takozvanog "Adria Football Foruma" koji je okupio brojne ličnosti iz svijeta fudbala, tako da nije iznenađenje što se našao u probranom društvu.

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Vujadin Savić na Football forumu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Savić je inače nekadašnji kapiten Crvene zvezde za koju je igrao u dva mandata, od 2007. do 2010. godine, pa onda od 2017. do 2019. Nastupao je i za Rad, Bordo, Dinamo Drezden, Arminiju Bilefeld, Votford, Šerif, Apoel i Olimpiju iz Ljubljane.

Šta je Adria Football Forum?

Adria Football Forum je vodeći regionalni događaj posvećen razvoju fudbala, edukaciji i povezivanju ljudi iz fudbalske industrije širom jugoistočne Evrope. Forum okuplja trenere, predstavnike klubova i organizacija, analitičare i stručnjake iz različitih oblasti, sa ciljem razmjene iskustava, predstavljanja savremenih trendova i stvaranja novih oblika saradnje. Prvo izdanje održano je prošle godine u Zagrebu i okupilo je više od 40 stručnjaka iz svijeta fudbala.

Drugo izdanje Adria Football Foruma održava se 21. i 22. septembra 2026. godine u hotelu „Hyatt Regency“ u Beogradu. Ovogodišnji program obuhvata predavanja i panel-diskusije o savremenom fudbalu, radu trenera, razvoju igrača, skautingu, analitici i primjeni podataka u donošenju odluka. Među najavljenim govornicima su trener AEK-a Marko Nikolić i mnogi drugi, a kompletan program je objavljen na zvaničnom sajtu.

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SUDBINSKI PREDODREĐENI! Mirka Vasiljević i Vujadin Savić znaju se od pelena, a onda je fudbaler JEDNOM KAFOM SVE PROMENIO
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

(MONDO)

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Vujadin Savić

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