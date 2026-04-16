Mirka Vasiljević počela da radi za Željka Mitrovića: Otkriveni svi detalji i koja joj je funkcija

U beogradskom pozorištu "Odeon", koje je u vlasništvu Željka Mitrovića, održana je konferencija za medije povodom premijere predstave "Mačka u čizmama“.

Događaj je okupio glumačku i autorsku ekipu, ali i privukao veliku pažnju javnosti.

Posebnu pažnju prisutnih izazvala je glumica Mirka Vasiljević, koju u posljednje vreme rjeđe viđamo na javnim događajima.

Predstava, u režiji Marka Jovičića i adaptaciji prema tekstu Branka Milićevića Kockice, donosi dinamičnu komediju zabune smještenu u neobičan svijet u kojem ljubav i mašta igraju ključnu ulogu. Upravo ulogu Macana, čuvenog mačka u čizmama, tumači Mirka, jedna od najpopularnijih glumica svoje generacije.

Govoreći o radu na predstavi, Mirka je istakla koliko joj znači proces stvaranja i timska energija:

"Ne trudim se da uradim ništa mnogo drugačije, to može našem Marku da se dopadne, i to može da se usvoji. A onda kada se usvoji mora da se sljedeći put na isti način ponovi, ako ne i na bolji. Gledam da samo slušam, da to što kaže sprovedem u djelo. Šalu na stranu, probe su tu da se proba, gdje maštamo, igramo, razigravamo, predlažemo, razgovaramo. Tako se ta neka čarolija stvar. Jako je bitno držati se kostura cijele predstave, nešto što je napisano, neko što je neko od početka do kraja sproveo. Meni je prvi put da igram u mjuziklu, ali ja volim pjesmu i muziku, zabavno je. Imamo plesače, veliku scenografiju, velike promjene, svi treba da dišemo kao jedno", rekla je Mirka, koja je potom otkrila koja joj je omiljena scena.

"Moja je posljednja scena, to je nekako kad sve prođe, imaš osjećaj da li je publika to primila. Da li je to došlo do publike. Možda se nekim danima nekome nije igralo, ili je neko bio baš umoran, u toj posljednjoj sceni osjetiš šta si napravio i šta si uradio".

