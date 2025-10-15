logo
Pronađen CD sa snimkom ucjene Vujadina Savića? Ovo je naredni korak policije u istrazi

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
0

Navodno je pronađen snimak ucjene Vujadina Savića.

Pronađen snimak ucjene Vujadina Savića Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nadležni organi su pronašli CD na kom se navodno nalazi snimak ucjene bivšeg fudbalera Vujadina Savića, saznaje nezvanično "Blic". Riječ je o dokazima protiv osumnjičenog A.K. (21) koji je uhapšen zbog sumnje da je ucjenjivao bivšeg fudbalera snimcima i fotografijama.

Od uhapšenog A.K. će biti najvjerovatnije oduzeti mobilni telefon i računar koji će potom biti poslati na vještačenje. Kako dalje nezvanično saznaje pomenuti list, zasad nije poznato da li je CD na kom je snimak pronađen još tokom pretresa stana osumnjičenog A.K. ili kasnije u toku istrage po prijavi Vujadina Savića.

Očekuje se saslušanje još dva svjedoka u tužilaštvu u narednim danima. Nakon toga bi sud mogao da ukine pritvor A.K.

Da podsjetimo, uhapšena je A.K. (21), transrodna osoba koja se u dokumentima vodi kao muško. Oblači se kao žensko i ima ugređene silikonske grudi. Smeštena je u muški deo Centralnog zatvora.

Pogledajte fotografije osumnjičene A.K. 

(Blic/MONDO)

