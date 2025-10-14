Ko je Vujadin Savić, fudbaler u centru pažnje? Otac legenda Zvezde, a sa glumicom ima četvoro djece

Posljednjih dana svi mediji u Srbiji pišu o Vujadinu Saviću i procesu koji se vodi oko njega.

Fudbalski klub Crvena zvezda nedavno se rastao sa Vujadinom Savićem, koji je kod trojice trenera bio član stručnog štaba. Klub se nije zvanično oglašavao, ali se po medijima provlačilo da su u pitanju privatni problemi koje ima nekadašnji defanzivac. Danas znamo da je Vujadin Savić bio žrtva iznude, kao i da je određen pritvor osobi koja je pokušala da uzme novac od njega.

Zbog svega što se dešava prethodnih dana, Vujadin Savić je u centru pažnje domaće javnosti možda i više nego tokom igračkih dana. Iako je u srpskoj javnosti zbog svoje karijere i ljubavi sa glumicom Mirkom Vasiljević prisutan već 15 godina, o sinu legendarnog napadača Duleta Savića sada se priča više nego ikada, a mnogo je zainteresovanih za slučaj koji je alarmirao Srbiju.

Ko je Vujadin Savić?

Nekadašnji fudbaler rođen je 1. jula 1990. godine u Beogradu, a ime je dobio po nekadašnjem fudbaleru i treneru Vujadinu Boškovu. Nadimak Giška po kojem je poznat posljednjih godina nosio je u sjećanje na rođaka Đorđa Božovića, komandanta Srpske garde, paravojne formacije koja je učestvovala u građanskom ratu na području Jugoslavije.

Vujadin Savić već godinama je u vezi sa Mirkom Vasiljević, jednom od najljepših srpskih glumica. Njih dvoje nisu vjenčani, ali imaju četvoro djece - dok je bivši fudbaler prije nekoliko godina izjavio da žele i peto dijete! Njihovu vezu svojevremeno su pratili skandali, jer su tabloidi pisali o Vujadinovim prevarama, ali je Mirka takve glasine "odbijala" sa osmijehom na licu.

Sa osam godina Vujadin Savić počeo je fudbalsku karijeru u mlađim kategorijama Crvene zvezde. Napredovao je kroz školu crveno-bijelih i 2007. godine stigao do prvog tima. Pod ugovorom sa Zvezdom bio je naredne tri sezone, od čega je dvije godine proveo na pozajmici u Radu.

Kakvu je karijeru napravio Vujadin?

Nakon igranja za Crvenu zvezdu i Rad, Savić se obreo u inostranstvu, gdje je kasnije godinama nastupao. Davne 2010. godine potpisao je za Bordo, igrao je i za rezervni tim tog francuskog kluba, a išao je i na pozajmice u Dinamo iz Drezdena i Arminiju iz Bilefelda. Tokom 2015. godine bio je član Votforda, a zatim je dvije godine igrao za Šerif iz Tiraspolja.

Drugi mandat u Crvenoj zvezdi bio mu je daleko uspješniji. Nakon što je u prvom odigrao tek 17 mečeva za seniorski tim Crvene zvezde, Vujadin Savić je u ljeto 2017. godine započeo drugi mandat u klubu. Istog ljeta tim je preuzeo Vladan Milojević, a zajedno su počeli da kreiraju velike evropske rezultate crveno-bijelih. Vujadin Savić je u tom periodu bio i klupski kapiten.

Tokom prvog mandata u Zvezdi osvojio je Kup Srbije, tokom drugog dvije šampionske titule, a biran je i u idealnu postavu domaćeg prvenstva. Odigrao je 82 zvanična meča za Crvenu zvezdu i postigao jedan gol. Selektor Mladen Krstajić pozvao ga je 2018. godine u nacionalni tim, ali on tada nije debitovao zbog povrede. Bio je reprezentativac Srbije do 19 i 21 godine, a na Evropskom prvenstvo 2009. godine nastupao je za mladu reprezentaciju.

Ko je Dule Savić?

Od malih nogu se znalo da bi Vujadin mogao da postane kvalitetan fudbaler, jer je sin jednog od najboljih napadača u istoriji Crvene zvezde. Dušan Savić rođen je na Ubu, ali su gotovo svi najbitniji detalji njegove fudbalske karijere bili povezani sa Crvenom zvezdom u kojoj je radio i nakon igračkih dana - kao sportski direktor i na raznih drugim mjestima u klupskoj strukturi.

Dule je devet godina nosio dres Crvene zvezde, a zatim je igrao za Sporting iz Hihona, Lil i Kan. Tokom sedam godina bio je reprezentativac Jugoslavije, a njegov fudbalski put pored Vujadina nastavio je i drugi sin - Uroš. On nije napravio internacionalnu karijeru, već je u domaćim okvirima nastupao za Železnik, Zemun, Banat iz Zrenjanina, Voždovac i Bežaniju.

Nakon igračke karijere, Dule Savić je zadržao veliku popularnost i često je bio prisutan u javnosti. Primjera radi, Prljavi Inspektor Blaža i Kljunovi imaju su pjesmu o njemu, koja je asocirala na detalje iz kultnog filma Rane. Takođe, ime Duleta Savića pomenuto je u filmu Lepa sela lepo gore, a on sam je odglumio jednu od epizodnih uloga u filmu Munje, koji je takođe postao kultan.