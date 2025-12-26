Skrivena poruka Nikole Jokića: Ispod džempera se krije odgovor, "ohladio" je američku firmu

Pogledajte kako je Nikola Jokić odgovorio "Tako Belu" na izvinjenje i molbu da ipak proba njihov kesarito.

Izvor: Instagram/Nuggets/Twitter/AdamSchefter/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći sjajnu utakmicu za Nagetse protiv Minesote (142:138), a još pred samu utakmicu privukao je veliku pažnju.

Prije nego što će Jokić ostvariti svoj 15. tripl-dabl u sezoni, vidjeli smo kako je "prozvao" jedan od najvećih lanaca brze hrane u SAD - "Tako Bel". Razlog je što je ova kompanija krenula nedavno u kampanju izvinjenja kako bi upravo kod Jokića ispravila osjećaj nepravde koji traje još od 2014. godine, a sada je Jokić konačno obratio pažnju na to.

we all make mistakes (quesarito is back 12/18)pic.twitter.com/B2EVubEZbV — Taco Bell (@tacobell)December 17, 2025



Došao je na utakmicu u džemperu ispod kog je virila majica na kojoj je bila poruka za "Tako Bel" nakon što su mu se izvinili i zamolili ga da probaju njihov stari-novi proizvod: "I dalje neću da ga probam."

To je poruka zbog reklame koju je "Tako Bel" snimio zbog povratka "kesarita", proizvoda koji je 2014. godine reklamiran na televiziji dok je Nikola Jokić bio draftovan. Kada je Denver izabrao Jokića kao 41. pika, u tom trenutku to je išlo samo kao kajron na televiziji, dok su gledaoci mogli da prate reklamu "Tako Bela".

Čitavu deceniju kasnije "Tako Bel" je snimio reklamu specijalno za Nikolu Jokića kako bi mu se izvinio, čak su nedavno zakupili i stolice u "Bol areni" da bi ih primijetio, međutim Somborac nastavlja da ih "kulira".

"Mislim da nikada nisam jeo u ‘Tako Belu’ samo zbog toga", nasmijao se Jokić u jednom intervjuu i odlučio je da tako ostane.

Šta je Jokić radio kad su ga draftovali?

S obzirom da je bilo "gluvo doba noći", Nikola Jokić je spavao i nije razmišljao previše o draftu, da bi ga probudila zvonjava telefona. Zvao ga je brat koji je htio da mu javi šta se dogodilo.

"Zove me brat u pola noći, javlja mi da sam draftovan. On je već bio otvorio šampanjac i slavio. Ja mu kažem u redu, ali ja sada spavam, pusti me. I spustim slušalicu. Ujutru sam tek postao svjestan, ali sam mislio da to u tom trenutku i nije bitno i da ću ostati još u Evropi", ispričao je Jokić u jednom intervjuu.