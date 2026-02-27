logo
Zrinjski od Evrope inkasirao milione evra!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Iako su fudbaleri Zrinjskog eliminisani od Kristal Palasa u plej-ofu Konferencijske lige, mostarski klub je od nastupa u Evropi ove sezone ostvario rekordnu zaradu.

HŠK Zrinjski od Evrope zaradio 5.5 miliona evra Izvor: HŠK Zrinjski

"Plemići" su inkasirali nešto više od 5.5 miliona evra (oko 10 miliona KM) nakon što su prvi put u klupskoj istoriji ostvarili evropsko proljeće.

Najveći dio tog iznosa dolazi iz plasmana u ligašku fazu Konferencijske lige (oko 3.2 miliona evra), zatim iz rezultata - pobjeda i remija u grupi (dodatnih stotina hiljada evra po utakmici), te iz prolaska u nokaut fazu takmičenja.

Posebno se ističe da je prolazak u šesnaestinu finala, gdje su Mostarci eliminisani u dvomeču sa engleskim Kristal Palasom. Poslije remija 1:1 na stadionu "Pod Bijelim brijegom", izabranici Igora Štimca su se dobro držali i na "Selhurst Parku" u Londonu, ali su poraženi rezultatom 2:0.

Ipak, profit od učešća u ovom takmičenju sigurno će zadovoljiti navijače kluba, koji će nastaviti svoj dalji razvoj.

(MONDO)

