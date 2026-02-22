Gosti zadovoljni podjelom bodova u Mostaru, u Zrinjskom već mislima u Londonu

Veliki kiks Mostaraca u borbi za šampionsku titulu u Premijer ligi BiH.

Mostarski Zrinjski odigrao je samo 1:1 sa Širokim Brijegom na svom terenu, pa vodeći Borac sada ima šest bodova prednosti u odnosu na aktuelnog šampiona.

Gosti sa "Pecare" iskoristili su umor Mostaraca i njihov težak raspored, a na stadionu "Pod Bijelim brijegom" mogli su čak i do kompletnog plijena u hercegovačkom derbiju. Ipak, i sa osvojenim bodom su više nego zadovoljni.

"Svaka ekipa koja dođe ovdje unaprijed mora biti zadovoljna bodom. Imali smo plan, znali smo da su umorni iako imaju veliki kadar, imali smo svoje šanse, ali nećemo žaliti. Sigurno da smo mogli i pobijediti, ali i domaćin je imao dobre šanse. Ali, kad ne iskoristite tri-četiri polušanse, koje su za nas velike, nema za čime da žalimo. Ovo je veliki bod protiv velike ekipe. Srećni i zadovoljni idemo kući", poručio je trener Širokobriježana Damir Milanović.

Igor Štimac nije uspio ekipu da energetski pripremi nakon veoma teškog duela i remija sa Kristal Palasom (1:1) u Konferencijskoj ligi.

"Ne mogu biti zadovoljan bodom na domaćem terenu. Ni na gostujućem, kada se desi, da budemo iskreni. Ali, to je fudbal. Treba prihvatiti stvari kakve jesu. Danas nismo bili dovoljno dobri, brzi u protoku lopte, malo je i teren tu odmogao, tako da nam nije išao u prilog. Sve u svemu, igrači su dali sve što su mogli u ovom trenutku i sa te strane im nemam šta reći. Gol koji smo primili smo im poklonili, a teško smo došli do svog. Šanse koje smo imali smo iskomplikovali kad nije trebalo, umjesto da šutiramo, imali smo dodire viška, tako da možemo biti zadovoljni što nas protivnik nije u potpunosti kaznio."

Šef struke mostarskog tima svjestan je da je njegova ekipa već mislima na "Selharst Parku", gdje će narednog četvrtka igrati revanš meč sa londonskim timom.

"Moramo tako funkcionisati. Čim sudija da znak za kraj, moramo se okrenuti novoj utakmici. Pripreme za London su intenzivne, a zavisno od toga šta se tamo dogodi, planiraćemo dalje", poručio je Štimac.

Ne samo da je Borac "pobjegao" Mostarcima na šest koraka, nego se i Sarajevo približilo Mostarcima na šest bodova zaostatka, tako da u nastavku premijerligaške sezone treba očekivati veliku borbu u vrhu tabele, kako za šampionsku titulu, tako i za raspodjelu mjesta koja vode na međunarodnu scenu.