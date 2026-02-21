logo
Sarajevo gazi redom u Premijer ligi BiH: "Bordo" tim razbio Posušje i bez primljenog gola dolazi u Banjaluku!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
"Bordo" tim je sjajno počeo proljećni dio sezone - četiri meča i četiri pobjede i to bez primljenog gola pred gostovanje banjalučkom Borcu, lideru Premijer lige Bosne i Hercegovine u narednom kolu!

Sarajevo Posušje Premijer liga BiH Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Fudbaleri Sarajeva savladali su u subotu na "Koševu" ekipu Posušje i nastavili sa serijom trijumfa u proljećnom dijelu sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Nakon prvenstvenih pobjeda nad Radnikom i dobojskom Slogom, između njih i trijumfom u Kupu BiH protiv Čelika, izabranici Marija Cvitanovića su na "Koševu" osvojili bodove i protiv Posušja. I to opet bez primljenog gola.

SARAJEVO - POSUŠJE 3:0 (2:0)

Gosti su bili veoma opasni na početku meča i u nekoliko navrata opasno zaprijetili Ivanu Baniću, da bi najbolju šansu propustio Mario Čuić u 14. minutu kada mu je golman Sarajeva odbranio "zicer".

Kazna je stigla odmah minut kasnije poslije kornera Mihaela Kuprešaka, koji je u vođstvo pretvorio Stefan Ristovski - 1:0.

Sarajevski tim je udvostručio prednost u 35. minutu poslije brze kontre, koju je sa desetak metara u gol pretvorio Agon Elezi - 2:0.
Prije odlaska na odmor, sjajnu šansu za goste propustio je Hoze Mulato! Kolumbijac se našao tik ispred golmana Sarajeva, ali je Banić uz pomoć stative odbranio njegov udarac sa pet metara!

Elezi je i u nastavku nastavio da "teroriše" odbranu Posušja, u nekoliko navrata je odlično šutirao, ali još bolje je reagovao  Zvonimir Šubarić, čuvar mreže gostiju.

Šubarić je u drugom dijelu iz izglednih situacija branio i udarce i Luke Menala, odnosno Luke Hujbera, ali ni večeras odlični golman hercegovačkog tima ništa nije mogao kod "bombe" Mihaela Kuprešaka u 72. minutu.

Fantastično je šutirao ljevicom iskosa sa 25 metara u suprotni ugao, a Šubarić je samo loptu ispratio pogledom u same rašlje - 0:3.

Bila je to 11. pobjeda ove sezone ekipe sa "Koševa", koja narednog vikenda gostuje lideru na tabeli Borcu iz Banjaluke. 

Sarajevo: Banić, Gojković, Mujkić, Menalo, Kyeremeh, Elezi, Krdžalić, Hujber, Ristovski, Cimirot, Kuprešak. Trener: Mario Cvitanović

Posušje: Šubarić, Ćurdo, Kerkez, Andačić, Majstorović, Kukavica, Begić, Čuić, Bušnja, Posavec, Mulato. Trener: Dario Bašić



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

