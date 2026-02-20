logo
Sloga ima novog trenera!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Odmah nakon debakla od banjalučkog Borca, Sloga se oglasila o imenovanju novog šefa stručnog štaba.

Stadion Luke u Doboju, FK Sloga Izvor: Promo/FK Željezničar Sarajevo

Sloga je danas poražena od Borca 0:4, a odmah nakon debakla na svojim "Lukama" dobojski klub oglasio se i novom šefu stručnog štaba.

Kao što je poznato, kormilo "crveno-bijelih" nedavno je napustio Marko Maksimović, a na njegovo mjesto stiže nekadašnji trener Sloge Nedim Jusufbegović.

"FK Sloga Meridian imenovala je Nedima Jusufbegovića za novog šefa stručnog štaba prvog tima. Dobro nam došao, Nedime!", saopštio je dobojski klub.

Jusufbegović je prije manje od godinu dana bio šef stručnog štaba. U maju prošle godine sporazumno je raskinut ugovor sa njim, nakon čega je angažovan Vule Trivunović, a kasnije i pomenuti Maksimović.

Osim Sloge, Jusufbegović je s klupe vodio i mostarski Velež, igman iz Konjica, zenički Čelik, GOŠK (Gabela), Zvijezdu iz Gradačca i sarajevski Olimpik.

Tagovi

FK Sloga Doboj Premijer liga BiH Nedim Jusufbegović

