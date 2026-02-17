logo
Dobojski klub tvrdi jedno, sad već bivši trener Sloge drugo: Nije sporazumni raskid nego otkaz!

Dobojski klub tvrdi jedno, sad već bivši trener Sloge drugo: Nije sporazumni raskid nego otkaz!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Marko Maksimović nakon četiri mjeseca napustio je kormilo dobojske Sloge.

Marko Maksimović dobio otkaz u Slogi Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Marku Maksimovićuuručen je otkaz u Slogi nakon dva poraza na startu drugog dijela sezone.

Iako je dobojski premijerligaš u ponedjeljak objavio da je "sporazumno raskinut ugovor" sa dosadašnjim trenerom, u razgovoru za Sport1 Maksimović je istakao da je to bila odluka isključivo rukovodstva kluba, a ne njegova.

"Vratio sam se u Banjaluku. Nisam više trener Sloge i to je bila odluka koju je donijelo klupsko rukovodstvo, koju sam ja naravno prihvatio i poštujem je. Imali smo razgovor, svoja viđenja na situaciju, i sad i u narednim mečevima, i oni su donijeli odluku da ne budem više trener. Vidio sam u medijima da se radi o sporazumnom raskidu saradnje, ali to je moram reći odluka ljudi koji vode klub i kako sam već rekao ja poštujem to", rekao nam je Maksimović i dodao:

"Ja moram da se zahvalim svojim saradnicima i igračima, ljudima iz kluba, predsjedniku i direktoru Sloge i naravno veliko hvala gradonačelniku Doboja, koji maksimalno podržava klub. Svi oni su zaista bili jako korektni tokom mog boravka u klubu. Doboj i Sloga zaslužuju da nastupaju u najvišem rangu i ja im od srca želim da izbore opstanak ove sezone", poručio Maksimović, a prenosi Sport1.

Maksimović je u oktobru prošle godine naslijedio Vuleta Trivunovića, a dobojski premijerligaš sada će u potragu za trećim trenerom ove sezone.

"Crveno-bijeli" trenutno su pretposljednji na tabeli Premijer lige BiH i predstoji im grčevita borba za opstanak. U narednom kolu ugostiće banjalučki Borac.

Tagovi

Marko Maksimović FK Sloga Doboj Premijer liga BiH

