Prva promjena u 2026: Marko Maksimović nije više trener Sloge!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Klub iz Doboja ponovo će u potragu za šefom stručnog štaba.

maksimovic sloga široki brijeg najava Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Marko Maksimović nakon četiri mjeseca napustio je kormilo dobojske Sloge. Kako prenosi portal "Sport i mladi"‚ Sloga se razišla sa dosadašnjim šefom stručnog štaba i ponovo će u potragu za novim trenerom.

Maksimović tako odlazi nakon samo dva proljećna kola, u kojima dobojski "crveno-bijeli" nisu osvojili ni bod. Istina, igrali su protiv favorizovanih Zrinjskog i Sarajeva, i na oba meča doživjeli identične minimalne poraze (0:1).

"Klub se zahvaljuje Maksimoviću na dosadašnjem radu i angažmanu te mu želi mnogo sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere", potvrdio je klub iz Dobja.

Sloga je tako nanizala tri neuspjeha u Premijer ligi BiH, a bez pobjede već pet kola. Nakon odlaska Maksimovića, jasno je da će na klupi sjediti neko drugi u narednom kolu kada će dobojski tim ugostiti vodeći Borac.

Sloga ima samo bod više od posljednjeplasiranog Rudar Prijedora, koji je večeras šokirao Željezničar na "Grbavici", slavio 3:0 i uključio se u borbu za opstanak.

Podsjetimo, Sloga je ušla u sezonu sa Vuletom Trivunovićem na klupi, ali je početkom oktobra ta saradnja okončana, pa je na kormilo sjeo Maksimović, nekadašnji trener Borca iz Banjaluke, Leotara, tuzlanske Slobode i Posušja.

