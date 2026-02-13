Hoće li biti šišanja u Premijer ligi BIH? Evo kad su posljednji put bh. klubovi vezali 5 pobjeda!

Mančester junajted remijem sa Vest Hemom odgodio je šišanje svog navijača Frenka Ileta koji će čekati novu pobjedničku seriju. A kada je posljednji put klubovima u BIH uspjelo da vežu 5 pobjeda? Evo i odgovora.

Izvor: MONDO

Navijač Mančester junajted Frenk Ilet postao je planetarno popularan kada je obećao da se neće šišati dok njegov voljeni klub ne ostvari pet pobjeda u nizu. Ljubitelji fudbala mjesecima su pratili njegovu sve „bujniju“ frizuru i čekali trenutak kada će "đavoli“ donijeti šišanje, ali to se ipak nije desilo.

Vezala je ekipa Majkla Kerika četiri pobjede prije prethodnog vikenda i otišla u goste Vest Hemu, ali je davljenik u Premijeri ligi uspio da izvuče remi i tako odgodi šišanje Frenka Ileta.

Sve ovo pratili su i ljubitelji fudbala na našim prostorima, uz česte kritike na račun Mančester junajteda, ali postavlja se pitanje koliko se često takve pobjedničke serije događaju kod nas.

Bilo ih je, neke su zabilježene i ne tako davno, a neke teško pamte i oni najzagriženiji i najvjerniji navijači jer je prošlo utakmica i utakmica, pa i sezona i sezona za pojedine klubove.

Evo koliko je prošlo od pobjedničkih serija od najmanje pet utakmica kada su u pitanju klubovi u Premijer ligi BIH .

Posljednji klub iz PLBIH kojem je to uspjelo je banjalučki Borac koji je to učinio prije 61 dana. Crveno-plavi su tokom novembra i decembra nanizali pet pobjeda, od kojih je posljednja ona protiv Rudar Prijedora 14. decembra, a seriju je prekinuo poraz od Zrinjskog pred odlazak na zimsku pauzu. Zanimljivo je da je Borac tokom sezone 2024/2025 dva puta imao seriju od pet vezanih pobjeda u prvenstvu.

Izvor: FK Borac

Od posljednje pobjedničke serije Zrinjskog prošlo je 260 dana, s tim da su tada "plemići" vezali sedam trijumfa. Redom su padali Željezničar, Sloga, Široki Brijeg, Velež, Radnik, Posušje i Igman, koji je savladan 25. maja prošle godine, a onda je tu seriju šokantnom pobjedom prekinuo GOŠK.

I serija Sloge od pet vezanih trijumfa zabilježena je u proljećnom dijelu sezone 2024/2025, odnosno prije 321 dan. Pod vođstvom Nedima Jusufbegovića Dobojlije su tada nanizale Igman, Slobodu, Radni, GOŠK te ponovo Radnik.

Sljedeći na listi "najsvježijih" pobjedničkih serija je Željezničar, od čijeg je posljednjeg takvog uspjeha proteklo 448 dana. Plavi sa Grbavice u pobjedničkom pohodu savladali su Radnik, Široki, Velež, Igman te Slobodu 30. novembra 2024. godine.

Izvor: MONDO

Od posljednje "5+ serije" Posušja prošlo je 712 dana, odnosno ona je okončana u martu 2024. godine.

Iste sezone, ali u jesenjem dijelu, u odličnoj formi bili su Rudar i Radnik. Klub iz Prijedora tu pobjedničku seriju završio je 9. septembra, odnosno prije 888 dana, a sedam dana ranije (prije 895 dana) okončan je pobjednički niz Bijeljinaca.

Klubovi čiji navijači treba da se dobro zamisle da se sjete upisanih pet ili više pobjeda u nizu su Velež, Sarajevo i Široki Brijeg, a njihove "5+" serije su i stare "5+" godina. Od takve serije Veleža prošlo je 1938 dana, od serije Sarajeva prošlo je 2309 dana, a od serije Širokog Brijega čak 3037 dana.

Koji klub će prvi ponoviti ovakvu pobjedničku seriju? Pišite nam u komentarima!