Čitaoci reporteri

Ništa od šišanja najpoznatijeg navijača Mančester junajteda: Evo kad ima novu priliku

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Mančester junajted nije vezao petu pobjedu, što dalje znači da se navijač Frenk Ilet, koji je u središtu dešavanja zbog frizure, još neće ošišati.

navijac mancester junajteda frenk ilet se nece sisati Izvor: Screenshot/Instagram/@theunitedstrand

Navijač Mančester junajteda Frenk Ilet još se neće ošišati. Razlog: voljeni klub nije ostvario pet pobjeda u nizu, a bio je na korak od toga. Na kraju engleski velikan je u 26. kolu Premijer lige odigrao neriješeno (1:1) protiv Vest Hema, a čitav svijet odmah je znao da promjene frizure neće biti.

Ilet je 5. oktobra 2024. obećao da će se ošišati kad Junajted ostvari pet vezanih pobjeda. Prošlo je ravno 493 dana dok nije dobio priliku da se nada šišanju. Pritisak javnosti na Junajted je bio ogroman, iako je počelo kao šala, vijesti su stigle do igrača, ali i trenera Majkla Kerika. Izlišno je pričati da je šišanje navijača dodatni teret ekipi, ali bilo je zanimljivo pratiti reakcije navijača, a posebno Ileta koji je pomno pratio meč.

Navijač Junajteda postao je internet atrakcija, tako je susret pratio u društvu prijatelja, ali uz uživo prenos a njegove reakcije do detalja su praćene. Već se govorilo o promjeni frizure, prijateljima je dozvolio da biraju kako će ga ošišati, ali sada će morati da pričekaju. Bilo je razloga za tugovanje i slavlje, najprije je domaćin poveo, a onda su gosti izjednačili golom Kazemira. Uslijedilo je veliko slavlje, a onda i razočaranje jer je gol poništen. Na kraju, Junajted je izjednačio u nadoknadi, pošto je Benjamin Šeško zatresao mrežu rivala.

Junajted nije uspio da preokrene, pa će tako i šišanje pričekati. Naredna prilika kojoj bi Ilet mogao da se nada je 20. marta. Mančester junajted će u tom periodu igrati protiv Evertona (23. februara), potom će 1. marta dočekati Kristal Palas, a tri dana kasnije ni Njukasl, zatim 15. marta Aston Vilu i u najboljem slučaju ovaj navijač mogao bi da se ošiša poslije utakmice koja je na prograju 20. marta od 21 sat, a rival će biti Bornmut.

Bonus video: 

Pogledajte

01:08:57
Priča za medalju: Igor Duljaj
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

