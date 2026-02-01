Eksplozija na Old Trafordu zbog Slovenca: Šeško vratio "Fergijevo vrijeme" u Mančester junajted

Mančester junajted pobijedio Fulam golom Benjamina Šeška u četvrtom minutu sudijske nadoknade. Prethodno je ispustio prednost 2:0 od 84. do 92. minuta.

Mančester junajted pobijedio je Fulam (3:2), u trećem meču pod vođstvom novog trenera Majkla Kerika. Kao u dobu u kojem je bio igrač, "crveni đavoli" pobijedili su u "Fergijevo vrijeme", u sudijskoj nadoknadi, u kojoj su kao i pod ser Aleks Fergusonom dali sve u napad. I učiili da stadion eksplodira.

Junajtedovo vođstvo golovima odlazećeg veziste Kazemira (19') i probuđenog Mateusa Kunje (56') nije bilo dovoljno za miran kraj. Fulam se vratio u igru golom Raula Himeneza iz penala u 85. i spektakulanim udarcem Brazilca Kevina sa 20 metara, pravo u ćošak. Ipak, tu nije bio kraj, već onda kad je Šeško dobio loptu u kazneni prostor, zadržao je, pa je smireno zakucao u gornji dio mreže udarcem sa 10-ak metara od gola.

Na stadionu "Old Traford" nastala je eksplozija oduševljenja. Navijači su burno proslavili treću pobjedu u nizu pod Kerikovim vođstvom (Siti, Arsenal, Fulam) i ostanak na četvrtoj poziciji tabele Premijer lige, sa koje se vidi plasman u Ligu šampiona sljedeće sezone.

Junajted sljedeći meč igra protiv Totenhema u subotu, 7. februara, takođe kod kuće.







