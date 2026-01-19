Vejn Runi ne čuje na jedno uvo: Javno otkrio šta ga muči

Legendarni Vejn Runi otkrio je dosad nepoznate detalje iz privatnog života, on je medijima potvrdio da je gluv na lijevo uvo.

Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Najbolji strijelac u istoriji Mančester Junajteda Vejn Runi, otkrio je da ne čuje na lijevo uvo, što mu otežava rad kao stručnom komentatoru. Legenda sa Old Traforda priznala je ovo gledaocima u emisiji "Match of the Day", objašnjavajući sa kojim problemima se suočava tokom prenosa.

Runi, koji ima 40 godina, do sada nije javno govorio o oštećenju sluha, a nije poznato i kada je nastao ovaj problem, ni pod kojim okolnostima. Tokom snimanja za BBC, baš kad je bio na domaćem terenu - na mančesterskom derbiju - zamolio je tehničku ekipu da mu slušalicu stave u desno uvo, umjesto u lijevo i upravo je to otkrilo njegov problem.

"Mogu li da stavim slušalicu u ovo uvo?" upitao je, pokazujući na desno, a zatim objasnio: "Prije sam isključivao povratni kanal. Problem je što ne čujem na lijevo uvo. Kada je preglasno, teško mi je da čujem šta Kelij Kejts (voditeljka) ili bilo ko drugi govori", pojasnio je situaciju u kojoj se nalazi legendarni fudbaler.

Još nije potvrđeno kako je Runi ostao gluv na lijevom uhu, ali ono što se zna jeste da je neumoljivom vođi Nemanje Vidića i Junajteda bilo potrebno 45 šavova u tom dijelu glave nakon što se okliznuo na jahti u Francuskoj rivijeri, dok je uživao u odmoru 2009. U to vrijeme je uveliko bio zvijezda Mančester junajteda, u kojem je proveo 13 godina i postigao 253 gola. Osvojio je i pet titula Premijer lige i jednu titulu Lige šampiona.

Izvor: Shutterstock

Legenda Junajteda prisustvovala je meču koji je vodio njegov bivši saigrač Majkl Karik, a njegov bivši tim je pobijedio 2:0. I to nije sve - sa tribina je dešavanja na terenu pomno posmatrao još jedan legenda ovog kluba, srpski fudbaler Nemanja Vidić, a on je bio u društvu neprikosnovenog ser Aleksa Fergusona. Na taj način, na Old Trafordu okupio se veliki broj ljudi koji su ostavili neizbrisiv trag u Mančester Junajtedu.

Legenda Junajteda će i dalje nastaviti da prati dešavanja "crvenih đavola", naročito nakon nove ere u klubu.