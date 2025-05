"Tako su stajale stvari u njegovoj glavi": Vejn Runi objasnio zašto je Nemanja Vidić bio zvijer na terenu

Vejn Runi je pričao kako je izgledala priprema Nemanje Vidića za velike mečeve.

Izvor: Instagram/wearetheoverlap/YouTube/Rio Ferdinand Presents FIVE/Printscreen

Nemanja Vidić je godinama bio lider Mančester junajteda, a sada kada čujemo razne priče o njemu nije ni čudo što ga je Ser Aleks Ferguson izabrao za novog kapitena kada je Geri Nevil otišao u penziju. Sada je o Vidiću pričao Vejn Runi, koji je istakao da se niko nije spremao za mečeve kao on.

Runi je godinama igrao sa Vidićem u timu. Dok je on mijenjao partnere u napadu, pa je tako igrao sa Lujom Sahom, Rudom Van Nistelrojem, Karlosom Tevezom, Čičaritom, Danijem Velbekom, Robinom Van Persijem i brojnim drugim igračima, nazad su istrajavali Rio Ferdinand i Nemanja Vidić. Kada se vidi kako je Vidić trenirao, to ni ne čudi.

"Nemanja Vidić je bio nevjerovatan štoper. Prije nego što bi igrali sa Čelsijem, Vida bi dva dana ranije radio u teretani. Da bi se spremio za meč. Tako su stajale stvari u njegovoj glavi. Mi bismo mu rekli da se opusti. A kada bismo igrali sa Liverpulom, on bi bio napolju i radio bi na brzini zato što je Tores volio da trči iza odbrane. On se posebno spremao za pojedine igrače. Čak i kad bismo mu rekli da to nije bilo potrebno, to bi nastavilo da bude dio njegove rutine", rekao je Runi.

Nemanja Vidić je u Mančesteru legenda

Nakon početaka u Crvenoj zvezdi Nemanja Vidić je zaigrao za Spartak iz Moskve i nakon dvije sezone tu prešao je u Mančester junajted. Na "Old Trafordu" je igrao od 2006. do 2014. godine, upisao je ravno 300 mečeva, dao 21 gol, stigao da bude kapiten i dva puta najbolji igrač Premijer lige. Sa klubom je osvojio pet Premijer liga, četiri liga kupa, pet Komjuniti šildova i po jednu Ligu šampiona i Svjetsko prvenstvo klubova.