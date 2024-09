Slušao sam Piksija, očekivao sam da ne podnese ostavku! Vidić opet "pecnuo" selektora Srbije

Nemanja Vidić kaže da je po nastupu selektora Dragana Stojkovića Piksija vidio da je zadovoljan rezultatima i da zato nije ni očekivao ostavku.

Izvor: MN PRESS

Bivši kapiten reprezentacije Srbije i nekadašnji kandidat za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Nemanja Vidić već neko vrijeme je u sukobu sa selektorom Draganom Stojkovićem koga je kritikovao prije svega zbog visokih primanja, na šta mu Piksi nije ostao dužan. "Primirje" tokom kog se niti jedan od njih dvojice nije oglašavao nije trajalo dugo.

U intervjuu za "Radar", Vidić je ponovo govorio o neuspjehu Piksija na klupi reprezentacije Srbije, prije svega tokom Evropskog prvenstva u Njemačkoj. Mnogi su očekivali da će doći do rastanka sa FSS, ali to se do sada nije dogodilo: "Slušajući Dragana Stojkovića poslije Evropskog prvenstva, stekao sam utisak da je bio zadovoljan rezultatima, pa nisam ni očekivao ostavku, a za Džajića bi svaki komentar bio zaista suvišan. Ne bih dalje o tome, i ovo je dovoljno", poručio je Vidić.

"Odgovornost dijelom snosimo mi koji radimo u fudbalu. Ne upirem prst u bilo koga, već zagovaram da naš sistem što više približimo Zapadu, jer je fudbal industrija u kojoj se obrće veliki novac, pa ni u Srbiji ne bi trebalo da bude toliko opterećenje za državu kao što je danas i kao što će biti i sutra ako se ne napravi nova strategija razvoja. Da bi se to uradilo, mora se krenuti od početka, od baze, od školovanja novih generacija koje će te nove ideje, ako država jednog dana stane iza njih, sprovesti u djelo", dodao je bivši kapiten Srbije.

Vidić ističe da je kao član Skupštine, iz materijala za sjednicu, vidio da se mnogo novca troši na selektora i njegov stručni štab i tada je tražio da vidi ko je odlučio da mu obezbijedi takvu platu:

"Za to nije odgovoran Dragan Stojković, već oni koji su ga doveli i odlučili da njegova plata bude tolika. Oni bi i trebalo da odgovore na ta pitanja, bez obzira da li je to bio Slaviša Kokeza ili onaj ko je vodio Savez poslije njega. Isto važi i za premije funkcionera FSS. Kad imaš privatnu firmu, za odluke odgovaraš sebi i porodici, ali javni funkcioneri imaju obavezu da javnosti predoče na šta su potrošili novac i kakva im je strategija razvoja. To sam pitao i na posljednjoj sjednici, jer je napravljen razvojni projekat na četiri godine, u kome piše da će FSS sa državom praviti nove stadione. To nije razvoj. I ne može razvoj da se planira na četiri, već bar na osam ili 12 godina".

(Radar/MONDO)