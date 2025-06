Ne brini, Srbijo, Novak nije tvoja jedina teniska nada: Crtaju se novi šampioni, Rolan Garos je to pokazao

Na ovogodišnjem Rolan Garosu Srbija je pratila Novaka Đokovića. Ipak, Olga Danilović, Aleksandra Krunić i Hamad Međedović su nam dali razloga da budemo optimistični glede budućnosti.

Izvor: Printscreen/Arena Sport/Eurosport/TennisActu

Novak Đoković ima 38 godina i neumitno se bliži kraju karijere, ali ovogodišnji Rolan Garos nam je dao razlog da se ne brinemo za budućnost srpskog tenisa kada on ode u penziju. Vidjeli smo sjajnog Hamada Međedovića u muškom singlu, ali prije svega su nas obradovale dame.

Olga Danilović i Aleksandra Krunić su se obje plasirale u glavni žrijeb u singlu, ali ovo što su uradile u dublu daje nam nadu da bismo u budućnosti mogli da imamo srpski tim za najveća djela.

Aleksandra Krunić je stigla do četvrfinala Rolan Garosa zajedno sa Anom Danilinom iz Kazahstana i oko 12.30 igraće za polufinale protiv prvih nositeljki Katerine Sinijakove i Tejlor Tauzend. Sa druge strane, Olga Danilović je zaustavljena u svom četvrtfinalu sa partnerkom Anastasijom Potapovom.

Olga zablistala, Aleksandra joj se pridružila

Olga Danilović je na ovom Rolan Garosu bila sjajna i u singlu.Uspjela je da savlada Lejlu Fernandez i Danijel Kolins, ali joj žrijeb nije bio naklonjen pa je naletjela na Arinu Sabalenku u trećem kolu. Najbolja teniserka svijeta ju je eliminisala, ali je nastavila takmičenje.

U dublu je sa Ruskinjom Potapovom prvo dobila američki par Kravčik-Dolhajd, zatim Ealu i Zarazuu, pa Mihalikovu i Nikols. Protiv Mire Andreeve i Dijane Šnajder su Danilović i Potapova imale šansu, ali su izgubile.

Kada je Aleksandra Krunić u pitanju, ona je izgubila u prvom kolu od Njemice Lis, ali je u dublu sa Danilinom prvo dobila Linet i Peru, zatim Jang i Vu, pa Muhamed i Šurs. Sada čeka meč karijere i četvrtfinale Rolan Garosa.

Ne brini, Srbijo

Prije svega, izgleda da Novak Đoković ne planira da ide nigdje i da će igrati tenis do Olimpijskih igara 2028. godine. A do toga ima vremena i te kako. Sa druge strane, nadolaze Hamad Međedović i Olga Danilović u singlu, a u dublu bi Aleksandra Krunić i Olga Danilović mogle da nam donesu mnogo radosti. Dobre vijesti nam je donio ovaj Rolan Garos, a i dalje imamo dvoje srpskih tenisera na turniru. Nadamo se da će tako ostati što duže, pa što da ne i do samog kraja.