"Da se derem van terena, sad ne bih bio u braku": Novak nam rekao da napišemo ovakav naslov, poslušali smo ga

"Da se derem van terena, sada vjerovatno ne bih bio u braku". To je rečenica koju nam je Novak Đoković rekao da stavimo u naslov ovog teksta. Morali smo da ga poslušamo. Kada vam najbolji teniser svih vremena sugeriše da nešto napišete i još na to vam da i naslov, drugi izbor ne postoji. Sve to uradio je na spektakularnoj konferenciji za medije na kojoj su prisustvovali samo srpski novinari.

Krenulo je sasvim bezazleno, tako da niko od nas nije mogao ni da pomisli da bi razgovor mogao da ode u tom smjeru, a kamoli da će Nole da izgovori tako nešto. Pročitali ste intervju sa Žo-Vilfredom Congom i prilikom razgovora je istakao kako je Novak van terena drugačiji nego na terenu i da se, kada igra, pretvara u zvijer. Pitali smo Đokovića kako on reaguje na takav komentar.

"Uzimam to kao kompliment jer smo na terenu zvijeri i gledamo kako da pobijedimo. Boriš se sa sobom, sa emocijama, sa faktorima vremena, pritisaka i tenzije i to je veliko borilište i borba koja počinje od prvog do posljednjeg trenutka i usmjeren si na tu misiju. Da je završiš uvijek sa poštovanjem prema protivnicima, to mi je bio cilj, uvijek sam se trudio da o svima njima pričam dobro, da ne pričam loše iako su mnogi o meni govorili loše. To je sportsko vaspitanje koje sam dobio od Jelene Genčić i ljudi koji su mi bili bliski i koji su me vodili", objasnio je Novak.

"Nemojte da brišete, napišite to kao naslov"

Nastavio je Novak da pojašnjava tu vrstu promjena i kako je jedno kada si na terenu i kada želiš da pobijediš čovjeka sa druge strane mreže i kako je kada si komforan i opušten van terena.

"Jesam drugačiji van terena, volim da se igram i da se takmičim i van terena, ali prosto van terena ne znam, drugačija sam osoba. Mislim da je to dobro, da ima balans i ravnoteža, da budem ozbiljan ni da se derem na svakoga. Da se derem na sve kao na tim, ne bih bio ni u braku i tako dalje", nasmijao se Đoković.

Tada smo ga pitali da li želi da izbrišemo taj dio iz teksta i da ne objavljujemo pošto je sve to rekao kroz šalu, dobili smo odričan odgovor.

"Ma kakvi, slobodno napišite. Evo, naslov - da se derem van terena, vjerovatno ne bih bio u braku", zaključio je Novak sa osmijehom. On je dao "zeleno svjetlo", mi smo poslušali. Šta kažete za naslov?