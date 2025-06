"Novak jedno ne smije protiv Zvereva": Grend slem šampion upozorava Đokovića na šta mora da pazi

Majkl Čeng uvjeren je da Novak Đoković može da osvoji još grend slem trofeja, analizirao je i predstojeći meč sa Sašom Zverevim. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Novak Đoković ima jedan cilj, da osvoji Rolan Garos. Uspio je 24 puta da podigne pehar na jednom od četiri najveća turnira u svijetu tenisa. Gdje je njegova najbolja šansa da to u čini 25. put? Upravo to bilo je jedno od prvih pitanja koje smo postavili Majklu Čengu (53). Legendarni teniser bio je na druženju sa novinarima upriličenom na "Danu legendi" u kompleksu drugog grend slema sezone.

"Na svakom su dobre šanse! Podloge jesu različite, ali ta razlika nije toliko drastična kao što je nekada bila. Vimbldon je najbolji primjer. U moje vrijeme, trava je bila brza, odskok nizak. Sada je trava spora, odskok viši, skoro je kao spori beton. Ovdje je viši odskok na šljaci. Prošle godine ni US open nije bio toliko brz. Nema podloge na kojoj ti najbolji igrači ne mogu da igraju. Ranije nije bilo tako - Sampras se mučio na travi, Lendl na šljaci" analizira Čeng.

U srijedu u večernjem terminu na stadionu "Filip Šatrije" (oko 20.15 časova) snage će u četvrtfinalu da odmjere Novak i Saša Zverev. Predviđanja za taj meč dao je bivši američki teniser koji je jedinu grend slem titulu u singlu osvojio upravo na Rolan Garosu 1989. godine.

"Novak više nije mlad i znači mu što nije proveo mnogo vremena na terenu u prvoj nedjelji. Nije igrao mnogo mečeva na šljaci ove sezone, sada je svježiji i siguran sam da će biti bolje nego u Melburnu, jer nije imao naporne mečeve. Taktički, Novakovo glavno oružje uvijek je bilo da je fizički fit i mentalno jak tokom dugih mečeva i tokom dvije nedjelje slema. Neki igrači mogu da igraju nevjerovatno, ali nisu u stanju da to čine tokom dvije nedjelje. Da bi imao šansu, Novakova dubina udaraca mora da bude prava, to je oduvijek bio ključni dio njegove igre. Ako počne da šalje kratke lopte, rivali poput Zvereva, Alkaraza i Sinera to će znati da kazne i da diktiraju igru", jasan je Čeng.

Šta misli o Alkarazu i Sineru?

Poslije priče o Novaku, Čeng je pričao o dvojici igrača koji će biti budućnost svjetskog tenisa, prvo je pričao o Karlosu Alkarazu.

"Nevjerovatno ga je gledati. Ne samo zbog talenta i atleticizima, već i zbog načina na koji se ponaša na terenu. To je veoma osvježavajuće. Izuzetan sportski duh i drago mi je što kombinuje ta dva - korektnost i sposobnost da igra tenis koji osvaja slemove. Teško je reći da li Alkaraz može da bude dominantan na Rolan Garosu i da prestigne Rafu. Nisam mislio da će iko da prestigne rekord Bjorna Borga od šest titula. Novak ima 10 u Melburnu, Karlos je odrastao i gledao je 'veliku trojku'. Uzeo je ono najbolje od Novaka, Rafe i Rodžera, čak i kad pogledate kako slaže flašice, vidite da liči na Nadala."

Na kraju je pričao o Janiku Sineru i njegovim kvalitetima. Objasnio je i šta ga to čini drugačijim u odnosu na Karlosa Alkaraza.

"Janikova igra i mentalitet su se promijenili otkad je počeo da radi sa Darenom Kejhilom. Dao mu je malo drugačiju perspektivu, ulio mu više samopouzdanja, a to je za posljedicu imalo da je od vrlo dobrog igrača postao izvanredan igrač. Ima ogromno samopouzdanje i stvarno je počeo da vjeruje da mu slemovi pripadaju, što je i potvrdio. Ima drugačiji stil igre od Alkaraza, ne izlazi toliko naprijed. I on je veliki sportista, fer je. Super je što su oni došli poslije Novaka, Rodžera i Rafe", zaključio je Čeng.