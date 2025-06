"Zašto niko ne priča o tome kad priča o Novaku?": Britanac otkrio šta je Đoković počeo da radi na terenu

Kamron Nori upisao je šesti poraz od Novaka Đokovića, a poslije novog izgubljenog meča Britanac je konstatovao da je Novak popravio servis.

Izvor: Screenshot/YouTube/@TennisActuTV

Novak Đoković je veoma lako savladao Kamerona Norija i plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa 3:0 (6:2, 6:3, 6:2). Britanac nikad u karijeri nije pobijedio Srbina, čak šest puta igrao je protiv njega, a prvi put to je bilo 2021, zbog iskustva koje ima u duelima sa olimpijskim šampionom Nori je govorio o igri Đokovića, a posebnu pažnju obratio je na prvi servis.

Poslije meča Kamaron Nori je na konferenciji za medije dobio pitanje o tome da li je kroz godine primijetio razliku u igri Novaka Đokovića, naročito ako se u obzir uzme da Srbin polako stari i već je u zrelim igračkim godinama. "Niko zaista ne priča o prvom servisu. A za mene, okej ja pokušavam da igram svoju igru, ali on vam lomi ritam tako što dobro servira. On vrlo brzo prolazi kroz svoje servis gemove", objasnio je Nori poslije poraza od Đokovića.

Kasper Rud Izvor: YouTube/@TennisActuTV

"Za mene je zaista impresivan način na koji servira i mislim da je to dio koji je mnogo unaprijedio u svojoj igri. Jasno je da nisam bio njegov rival kad je bio mlađi, ali je suludo koliko je precizan na servisu", rekao je Nori.

"On je nevjerovatan u upravljanju vremenom meča i na neki način u upravljanju momentumom meča, bilo je to sjajno njegovo izdanje. U nekim trenucima sam bio malo melanholičan i mislim da je to bila razlika. Ali kad je u pitanju evolucija - ne vidim previše napretka, ali još mu ne nedostaju teniske loptice", zaključio je Nori na Rolan Garosu.

Bonus video: