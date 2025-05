Trener Borca nakon trijumfa u Konjicu: Pobjeda za kraj istorijske sezone ispisane zlatnim slovima

Mladen Žižović kratko je prokomentarisao pobjedu Borca na gostovanju u Konjicu u posljednjem kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Borac je pobjedom završio najuspješniji sezonu u istoriju kluba.

Banjalučani su savladali Igman u Konjicu pogotkom Luke Zorića (0:1) i zabilježili 26. trijumf u sezoni u kojoj su osvojili drugo mjesto na tabeli, ali napravili ogroman iskorak u Evropi, što je dosad bio najveći uspjeh bh. fudbala.

"Istorijska sezona za nas, pamtićemo je po najvećem klupskom uspjehu s obzirom da smo igrali osminu finala Konferencijske lige i to će ostati upisano zlatnim slovima. Za kraj smo htjeli pobjedu, to smo i dobili. Došli smo danas u kombinovanom sastavu sa 16 igrača, od čeka sedmoricu do 21 godine i to je nesumnjivo dodatni plus za ovu sjajnu ekipu", rekao je Žižović za "Arenu Sport".

Crveno-plavi su ostali bez trofeja na državnom nivou, ali su pored fantastične sezone u Evropi osvojili i dva pehara u kupovima Republike Srpske i Grada Banjaluka.

(MONDO)