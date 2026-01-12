Srbija prvo protiv Katara i Saudijske Arabije, zatim protiv Meksika i još dva učesnika Mundijala.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije neće igrati na Svjetskom prvenstvu koje će u ljeto 2026. godine biti održano u SAD, Kanadi i Meksiku, ali... Nacionalni tim, predvođen selektorom Veljkom Paunovićem, svakako će putovati na drugi kraj svijeta kako bi pred Mundijal igrao prijateljske mečeve protiv najboljih na planeti.

Ove informacije otkrio je generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko. Po njegovim riječima, praktično je već dogovoren meč protiv Meksika, a postoje još dva termina u kojima Srbija želi da odmjeri snage protiv učesnika Svjetskog prvenstva na koje nije izborila plasman.

"Mi ćemo igrati u junu na teritoriji SAD ili Srednje Amerike. Tamo gdje se igra Svjetsko prvenstvo. Sa visokim stepenom pouzdanosti mogu da kažem da će biti jedna utakmica sa Meksikom. I razgovaramo o još jednom ili dva meča u tom periodu na tom dijelu svijeta", izjavio je Radujko u podkastu "2x45" i dodao: "Kroz komunikaciju sa savezom Meksika, sa kojim decenijama imamo dobro odnose, uvjerili smo se koliko je Veljko tamo ostavio traga. Oni se jako raduju dolasku naše reprezentacije i baš su se potrudili oko uslova."

Vidi opis Paunovićeva Srbija će igrati protiv najboljih na svijetu: "Orlovi" pred Mundijal idu na drugi kraj planete Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 14 14 / 14

Iako se ne znaju svi protivnici Srbije na prijateljskim utakmicama pred Svjetsko prvenstvo, jasno je da bi veliki broj naših zemljaka u Čikagu volio da jedan od mečeva bude u tom gradu. Pošto Srbija neće morati da misli na takmičarske utakmice, to djeluje izvodljivo.

"Bilo bi divno da odigramo u Čikagu neku prijateljsku utakmicu", rekao je Radujko u najavi mečeva protiv još nekih reprezentacija koje će natupiti na predstojećem Mundijalu, sa čak 48 učesnika.

Prije odlaska na američku turneju, Srbija će gostovati u Aziji. Već je dogovoreno da nacionalni tim pod komandom Veljka Paunovića posjeti Dohu i tokom marta odigra mečeve protiv Katara i Saudijske Arabije. Obje selekcije imaju veliki renome u azijskom fudbalu i očekuje se da budu izuzetno dobre provjere za Paunovića, na početku novog ciklusa. Meč protiv Katara igraće se 26. marta, a protiv Saudijske Arabije 30. marta.

"Igraćemo sa dva učesnika Svjetskog prvenstva - sa Katarom i Saudijskom Arabijom. Ekipa će biti smještena u Dohi, selektor Paunović je izuzetno zadovoljan jer će imati na devet dana ekipu na okupu bez nekih dodatnih putovanja. I to sa izvanrednim uslovima, infrastrukturnim, smještajnim i sa vremenskim prilikama. Odlična situacija za njega i ekipu da se prvi put okupe na miru, jer znamo da je njihovo prvo okupljanje u Pazovi bilo svega nekoliko dana prije utakmice u Londonu", istakao je Radujko.