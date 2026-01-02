"Orlovi" odlaze u Dohu: Zakazani prvi mečevi za mart, evo protiv koga igra Srbija

Fudbalska reprezentacija Srbije na korak je od dogovora da odigra prijateljske mečeve u Dohi

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije nije obezbijedila plasman na predstojeće Svjetsko prvenstvo, pa joj kao takvoj ostaje uloga sparing partnera. Postoji velika šansa da "orlovi" jedan od takvih mečeva odigraju u Dohi, pošto je Fudbalski savez na korak od ovog dogovora.

Novi selektor Veljko Paunović preuzeo je reprezentaciju Srbije u momentima kada je bilo gotovo jasno da "orlovi" nemaju šansu za planetarno takmičenje. Međutim, može se reći da njegov tim nije u tako lošoj poziciji, s obzirom na to da će mu predstojeći period donijeti mogućnost da bolje upozna igrače i kroz prijateljske mečeve pripremi reprezentaciju za Ligu nacija.

Takav korak je zakazan za 26. mart, saznaje Mocart sport. Tada će reprezentacija Srbije odigrati pripremni meč protiv Katara, a onda i četiri dana kasnije protiv Saudijske Arabije. Očekuje se i da potvrda uskoro bude zvanična.

Srbija je već imala priliku da odmjeri snage sa reprezentacijom Katara, najprije 2021, kao sa domaćinom Mundijala. U oba susreta srpska reprezentacija slavila je istim rezultatom 4:0. S druge strane, srpski reprezentativci protiv Saudijske Arabije nikad nisu igrali, te će ovaj susret svakako biti zanimljiviji.