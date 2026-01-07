Veliki broj kvalitetnih srpskih fudbalera ovog ljeta ostaće bez ugovora i moći će bez obeštećenja da ode u novi klub. Neki od njih su na meti i Barselone, dok će i Crvena zvezda i Partizan probati da "napadnu" neke od njih.

Izvor: Shutterstock/nednapa/MN Press

Svaki 1. januar označava mogućnost novog početka, kako u životu - tako i u fudbalu. Tako je i prvi dan 2026. godine važan i za fudbalere koji su ušli u poslednjih šest meseci aktuelnog ugovora, pa već sada mogu da pregovaraju sa novim poslodavcem, za šta je zaslužan čuveni Žan-Mark Bosman.

Hiljade fudbalera širom planete moći će da bez obeštećenja promijeni sredinu i takvi su na tržištu najzanimljiviji, a mi smo "češljali" kakva je situacija sa igračima sa Srbije i može se reći da nas dugo nije čekala ovakva godina. Obično su jedan ili maksimalno dvojica igrača pri kraju ugovora i čekaju ih pregovori oko novog kluba, međutim ovoga puta zaista imamo nikad više kvalitetnih igrača koji će biti među onim najpoželjnijim igračima na "pijaci". Evo koga smo izdvojili za sada...

Dušan Vlahović

Vidi opis Ovo se prvi put događa: Nikad bolji Srbi ostaju bez ugovora Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: sportinfoto / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Već skoro dvije godine traje saga oko Dušana Vlahovića i njegovog ugovora sa Juventusom, a kako sada stvari stoje - napustiće "staru damu" već prvog dana jula. Dugo već ne može da se dogovori oko nastavka saradnje, prosto Juventus ne želi više da ga plaća 12 miliona evra godišnje, dok Vlahoviću ne ide u korist da pristane na manje, tako da je sada postao jedan od igrača oko kog će biti "otimanja".

Najviše se pričalo o Milanu, dok se u posljednje vreme čak i Barselona spominje kao opcija za Vlahovića, a čini se da će reprezentativac Srbije biti jako strpljiv jer ne smije da promaši u najosetljivijem periodu karijere.

Filip Kostić

Izvor: Grzegorz Wajda/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Još jedan Srbin će takođe "za džabe" iz Juventusa, s tim da je njegova situacija nešto drugačija. Filip Kostić se vratio u Torino poslije pozajmice u Fenerbahčeu i djelovalo je da će ga prodati još ljetos, međutim onda je impresionirao Igora Tudora i natjerao crno-bijele da ga zadrže. Da je ostao Hrvat, možda bi dobio i novi ugovor, ali Lučano Spaleti ima drugačije planove. Za sada se ne zna gdje bi Kostić mogao da nastavi karijeru, vidjećemo da li ostaje u Italiji, vraća se u Njemačku, čeka li ga azijska turneja ili čak povratak u Srbiju gdje bi Crvenoj zvezdi "legao" na lijevom krilu.

Marko Grujić

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Zlatni orlić" sa Novog Zelanda iznenadio je odlukom ljetos da potpiše jednogodišnji ugovor sa AEK-om iz Atine, a to je uradio jer je prije svega htio da podigne svoj nivo igre i da potom procijeni šta je najbolje za njega. Za sada, ne može da se kaže da je ovo bio pun pogodak, premda je njegov saigrač Luka Jović "procvjetao" kod Marka Nikolića.

Za sada je Grujić odigrao mali broj utakmica za AEK (manje od 20) i izvjesnije je da saradnja neće biti produžena za još jednu sezonu, tako da ga vjerovatno čeka nova selidba. Vidjećemo da li u Grčku ili negdje drugdje.

Nemanja Gudelj

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Iskusni reprezentativac Srbije Nemanja Gudelj (34) ovog ljeta ostaje bez ugovora u Sevilji, gdje je kapiten. Situacija u klubu iz Andaluzije je loša, bilo je mnogo "previranja" u rukovodstvu u posljednje dvije godine, pa je izvjesno da usljed i finansijskih poteškoća Gudelj ne dobije ugovor kakav trenutno ima.

Iako je i ove sezone izuzetno važan za Sevilju, uglavnom kao štoper, Gudelj će poslije šest godina napustiti ovaj predivni grad sa juga Španije. U Sevilji je "izvukao" karijeru poslije epizode u Kini, a nema plan da se "gasi" i još planira da igra.

Aleksandar Popović

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Srbija je poznata po golmanima, a na jednog smo svi kompletno zaboravili. Aleksandar Popović (26) brani sjajno za Dunajsku Stredu i ovog ljeta bi mogao da se baš ljepo naplati. Bivši čuvar mreže Partizana stigao je 2023. godine za 210 hiljada evra u Slovačku, dok će sada otići bez obeštećenja - uz sigurno najveći ugovor svoje karijere.

Užičanin je ove sezone branio za slovački klub na 15 utakmica u domaćem prvenstvu i na čak sedam nije primio gol, što je i te kako dobra preporuka njegovom novom poslodavcu.

Mijat Gaćinović

Izvor: EPA/Claudio Giovannini

Još jedan "zlatni orlić" i još jedan igrač AEK-a na listi. Mijat Gaćinović se nije naigrao ove sezone u Atini zbog povrede zgloba noge, a trenutno nema pregovora oko nastavka saradnje. Zbog toga se čini da će prvi put od jula 2022. godine promijeniti sredinu. Bivši igrač Vojvodine, Frankfurta, Hofenhajma i Panatinaikosa biće sigurno poželjan na tržištu s obzirom da je i dalje u najboljim godinama (30), kao i da je upotrebljiv na nekoliko pozicija u timu.

Nemanja Matić

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Pod uslovom da želi još da igra, a nema razloga da tako ne bude, Nemanja Matić biće vrlo atraktivna opcija na tržištu. Iako je dvije godine daleko od četrdesetih, Matić je i ove sezone ostavio odličan utisak u Sasuolu i pokazao da još pravi razliku čak i u jednoj od najjačih liga svijeta, tako da će pokušati na sjeveru Italije da ga zadrže.

Stižu informacije da će uskoro Matić ući u pregovore oko novog ugovora sa Sasuolom, međutim neće biti iznenađenje čak i da ga pozove neki kvalitetniji i finansijski stabilniji klub, s obzirom na to kako je držao vezni red "pod konac".

Erhan Mašović

Povremeni reprezentativac Srbije Erhan Mašović (27) mogao bi ovog ljeta da ode iz Bohuma u koji je došao još u maju 2020. godine. Ove sezone je prvo zbog problema sa plućima, pa zbog odbijanja da produži ugovor, ispao iz rotacije i praktično drugi dio jeseni proveo mu je u sjedenju na klupi. Nastupio je na više od 100 utakmica za Bohum i kao takav sigurno će biti atraktivan na tržištu, posebno onom u Njemačkoj.

Filip Đuričić

Toliko dugo je Đuričić na fudbalskoj sceni da je nevjerovatno da mu je tek 34 godine, pa sada možda traži i jedan od posljednjih ugovora u inostranstvu. Bivši reprezentativac Srbije završava epizodu u Panatinaikosu, i to kao važan šraf ovog kluba, ali su šanse za produžetak saradnje vrlo male. nastupio je na 25 utakmica za "zelene" u ovoj sezoni, ali čini se da nije u planovima za budućnost, tako da ćemo vidjeti gdje će ovog "globtrotera" put odvesti.

Igrao je u Srbiji, Holandiji, Portugalu, Belgiji, Njemačkoj, Engleskoj, pa Italiji i Grčkoj, pa ko zna - možda je vrijeme da se na mapi "ogrebe" još neka država.

Lazar Marković

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Ovog leta bez ugovora će ostati i Lazar Marković, mada kako izgleda njegova situacija na Kipru - možda bi i prije toga volio da promijeni sredinu. Odlazak iz Emirata (Banijas) u Apolon iz Limasola nije bio pun pogodak za Markovića, pošto je neočekivano ispao iz tima od kraja novembra. Inače je postigao samo dva gola ove sezone, pa iako nije u sjajnoj formi - dobar "CV" mogao bi da mu pomogne da pronađe još neki klub u karijeri.

I dalje nije u "ozbiljnim" godinama, Marković će u martu proslaviti 32. rođendan, a vidjećemo da li će se možda po drugi put vratiti u Partizan kome bi i sada bio od pomoći zbog iskustva.

Mihailo Ristić

Ako se o nekom fudbaleru pričalo da će se vratiti u Crvenu zvezdu, onda je to Mihailo Ristić kome ističe ugovor sa Seltom. Ni ovo nije bila sezona njegovog buđenja, opet ga je usporila povreda, tako da nije skupio ni dvocifren broj utakmica i čini se da je rastanak neminovan kroz šest mjeseci.

Vezni fudbaler, kasnije "konvertovan" u lijevog beka, ima iskustvo iz Rusije, Češke, Francuske, Portugala i Španije koje nije zanemarljivo, a vidjećemo da li će se uslovi koje bude postavio poklopiti sa onima koje mogu da plate na "Marakani".

(Milutin Vujičić - mondo.rs)