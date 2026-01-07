logo
Magija Predraga Mijatovića: Prodao zaboravljenog igrača i donio Partizanu 1.300.000 miliona evra

Magija Predraga Mijatovića: Prodao zaboravljenog igrača i donio Partizanu 1.300.000 miliona evra

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
0

Mijatović je potpuno zaboravljenog Peruanca Žoaa Grimalda uspio da proda za 1.300.000 evra.

Mijat2.jpg Izvor: FK Partizan/www.partizan.rs

Fudbalski klub Partizan do 15. januara mora da isplati 1.600.000 kako bi mogao da angažuje pojačanja.

Račune kluba je blokirao Patrik Andrade, zbog dugovanja kluba prema njemu. I to nije sve, tim iz Humske mora da isplati dugove zaposlenima, kako bi prošao UEFA monitoring.

U teškoj situaciji, sjajan potez je izveo potpredsjednik kluba Predrag Mijatović. Mijatović je potpuno zaboravljenog Peruanca Žoaa Grimalda uspio da proda za 1.300.000 evra, i to Sparti iz Praga, prenosi maxbetsport.

Nije to jedini benefit crno-bijelih od ovog transfera. Mijatović je uspio da ubijedi Čehe i da crno-bijelima pripadne 15 odsto od narednog transfera.

Grimalno je u Partizan stigao pre godinu i po dana za 1.4 miliona evra, ali praktično nije pokazao ni jedan odsto svog talenta. U međuvremenu je bio na pozajmici u Rigi, a sada će zaigrati u Češkoj.

(Kurir)

