Magija Predraga Mijatovića: Prodao zaboravljenog igrača i donio Partizanu 1.300.000 miliona evra

Mijatović je potpuno zaboravljenog Peruanca Žoaa Grimalda uspio da proda za 1.300.000 evra.
Fudbalski klub Partizan do 15. januara mora da isplati 1.600.000 kako bi mogao da angažuje pojačanja.
Račune kluba je blokirao Patrik Andrade, zbog dugovanja kluba prema njemu. I to nije sve, tim iz Humske mora da isplati dugove zaposlenima, kako bi prošao UEFA monitoring.
U teškoj situaciji, sjajan potez je izveo potpredsjednik kluba Predrag Mijatović. Mijatović je potpuno zaboravljenog Peruanca Žoaa Grimalda uspio da proda za 1.300.000 evra, i to Sparti iz Praga, prenosi maxbetsport.
Nije to jedini benefit crno-bijelih od ovog transfera. Mijatović je uspio da ubijedi Čehe i da crno-bijelima pripadne 15 odsto od narednog transfera.
Grimalno je u Partizan stigao pre godinu i po dana za 1.4 miliona evra, ali praktično nije pokazao ni jedan odsto svog talenta. U međuvremenu je bio na pozajmici u Rigi, a sada će zaigrati u Češkoj.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!
(Kurir)