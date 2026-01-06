Marko Milošević za MONDO: "Zbog Partizanovih poraza noćima ne spavam"

Golman fudbalskog kluba Partizan od malih nogu sanjao dres crno-bijelih, a sada noćima ne može da spava kada njegova ekipa izgubi meč dok se bori za titulu.

Fudbalski klub Partizan počeo je pripreme za proljećni dio sezone, tokom kojeg će pokušati da odbrani stečenu prednost, osvoji šampionsku titulu i prekine dugogodišnji niz Crvene zvezde. Samo nekoliko dana prije toga iskusni golman Marko Milošević za MONDO je sumirao urađeno u jesenjem dijelu prvenstva i najavio proljećni dio u kojem će se voditi još veće borbe.

Naravno, Marko Milošević je ponosan na ono što je sa saigračima uradio tokom aktuelne sezone u Superligi Srbije, jer je Partizan na prvom mjestu tabele dočekao 2026. godinu. To je saigračima i njemu dalo pravo da se nadaju i tituli, za koju će se boriti sa mnogo motivacije.

"Poslije onih kvalifikacija i s obzirom na to da nismo uspjeli da se kvalifikujemo ni za jednu grupnu fazu, što smatram da je za nas neuspjeh, generalno je za Partizan to neuspjeh, i poslije preranog ispadanja iz Kupa Srbije, mislim da smo uspjeli da neki način da za sada izvadimo sezonu time što smo prvi na tabeli, odnosno jesenji prvaci. Naravno, to ne znači ništa, borba tek predstoji u proljećnom dijelu, ali mislim da je ovo lijepa uvertira za to. Motiviše nas da još bolje i još jače radimo", rekao je Marko Milošević na početku intervjua za MONDO.

Jesenji dio prvenstva bio je turbulentan za Partizana - ekipa je ispadala iz kup takmičenja, a dobro "gurala" u ligi uprkos promjeni trenera koju mnogi nisu očekivali. Navijače posebno može da raduje reakcija mladih fudbalera koji su se izdizali nakon udaraca, što apostrofira i iskusni golman Partizana.

"Svjesni smo svi bili i prije početka sezone da nam mnogi nisu davali šanse, ni približno. Svjesni smo svi da je ekipa jako mlada i da će, što je sasvim normalno, biti oscilacija u igri. Normalno je i za neke mnogo iskusnije ekipe da se to dešava. Recimo, ja sam došao na kraju priprema, nisam imao vremena za adaptaciju, još nekoliko igrača je isto to prošlo. Trebalo nam je vremena da se uigramo. Ja imam iskustvo iz Astane gdje smo na nekim utakmicama koje smo gubili uspijevali da preokrenemo situaciju, nekad i izvučemo neriješeno, a upravo su nam ti bodovi donijeli titulu. Nadam se da će tako biti i ove godine u Partizanu", dodaje golman crno-bijelih.

Tim Partizana sastavljen je uglavnom od mladića koji su do nedavno igrali u mlađim kategorijama. Tako je sada Marko Milošević saigrač pojedinim fudbalerima od kojih je stariji 15 godina, a od iskusnijih igrača u svlačionici pored njega je samo Bibars Natho, koji ove sezone nema minutažu poput nekih prethodnih godina.

"Veoma je izazovno braniti u ovako mladom timu, ali sa druge strane - ja sam presrećan jer su ovo sve djeca Partizana. Veoma su talentovani, imaju želju da napreduju, rade, gladni su uspjeha. Sa te strane je dosta lakše. Ja smatram sebe za nekog ko je na rad i odricanje napravio svoju karijeru do sada. Nije toliko teško - jeste izazovno, ali je i lijepo", kaže nam Milošević i dodaje: "Sve su to talentovani momci koji tek treba da se afirmišu, pred kojima je sigurno velika karijera. Svakome od nas u određenim trenucima forma ide uzlaznom ili silaznom putanjom. Kod njih u ovom trenutku ide uzlaznom i ja se nadam da će što duže zadržati tu formu, što nije lako. To je kvalitet, da se iz utakmice u utakmice pokazuje ono što oni pokazuju".

Upitali smo Miloševića za najljepše i najteže trenutke tokom jesenjeg dijela prvenstva, a zapravo smo saznali nešto mnogo bolje. Golman crno-bijelih nam je priznao kako izgledaju njegove noći nakon kikseva, kada san neće na oči zbog propuštene prilike da se upiše pobjeda.

"Ne znam da li mogu da odredim samo jedan detalj koji je odredio jesenji dio. Generalno, mislim da je to sinergija između navijača i igrača koja nas nosi, koja nas vodi, koja nas u teškim situacijama vraća na pravi, pobjednički put. Mislim da se to vidi i sa strane, može da se osjeti", kaže Milošević i dodaje: "Sigurno je najteži detalj ispadanje iz Evrope. Svi smo to teško podnijeli. Ja sam eto sa 34 godine dobio priliku da nastupam za Partizan, čekao sam gotovo cijeli svoj život takvu situaciju i zaista imam veliku želju da nešto uradim sa crno-bijelima. Mladim momcima takođe teško padaju sve te utakmice Partizana, ispadanje od AEK-a, od Hibernijana, iz Kupa Srbije... Te noći, neprospavane, bile su najteže u ovoj polusezoni, ali smo na kraju uspjeli da pokažemo da smo pravi i da se iz takvih situacija vraćamo na pravi put".

Miloševiću nikada u karijeri pobjede nisu više značile, a porazi teže padali. Priznao nam je da su nakon neuspjeha noći neprospavane, a da je glavni razlog za to Partizan, koji mu privatno znači mnogo više nego ostali klubovi u kojima je branio.

"Ja sam u karijeri stvarno imao dosta teških trenutaka, to je normalno - bude ih mnogo i lijepih i ružnih - ali ovako teško da mi je padalo... Zaista nisam imao ništa slično. To je sigurno zbog kluba, zbog želje. Naravno, to je zbog Partizana. Dajemo sve od sebe da obradujemo navijače, naše porodice, ljude u Srbiji. Eto, desi se nekad da izgubimo, smatram da smo gubili i nesretno u evropskim utakmicama, pa nam se to negdje u prvenstvenim vratilo", kaže iskusni čuvar mreže.

Pored toga što mašta o trofeju sa Partizanom, Milošević se prihvatio i mentorske uloge. Svojim saigračima je i mentor, pa je jasno da želi još nekoliko sezona da brani za Partizan i na taj način ispunjava svoje snove, a djecu crno-bijelih priprema za sve teže izazove koji ih očekuju.

"Ovo je kruna moje karijere. Ja jesam osvojio u dvije različite zemlje dva prvenstva, igrao sam i neka finala kupova, ali ovo je kruna moje karijere, sigurno. Trudiću se da ta kruna što duže traje. Svjedoci smo da i u svijetu golmani sa 37, 38 godina brane na vrhunskom nivou - u Ligi šampiona Zomer, Nojer,... Zaista ih je dosta. I kod nas u prvenstvu Stamenković, Stojković, Popović... Sa 34 godine je prerano da razmišljam o nekom kraju karijere, imam još 5-6 godina da pružim. Da, ima još Partizanove djece koju treba izvesti na put. Cilj mi je da im pomognem u tom odrastanju, prvenstveno da budu pravi ljudi, a poslije toga i pravi igrači, da pomognu na taj način i sebi i klubu", ističe golman Milošević.

Milošević je tokom karijere često sarađivao sa bivšim trenerom Partizana Srđanom Blagojevićem, ali se brzo privikao na rad Nenada Stojakovića kada je nekadašnji fudbaler crno-bijelih preuzeo mjesto šefa stručnog štaba. Stvari su počele da funkcionišu, pa se golman nada da će to biti slučaj i tokom proljeća.

"Sa Srđanom Blagojevićem sam sarađivao u četiri različita kluba, tako nas je put nekako navodio u inostranstvu, iz jednog kluba u drugi. Zaista malo čudna priča, ali tako je bilo. Ja sam zaista zahvalan na svemu što je uradio za mene. To je fudbal, igrači se mijenjaju, dolaze i odlaze, treneri isto. Moramo da se navikavamo na te stvari. Nastavljamo dalje. Uspjeli smo uz novog trenera brzo da se priviknemo, da se adaptiramo na novi sistem igre i da se vratimo tamo gdje treba, na prvo mjesto", kaže nam Marko i dodaje: "Mislim da se nije promijenila energija u svlačionici, niti to može nešto previše da se mijenja. Vidio je neke stvari drugačije, to smo promijenili i za sada daje rezultate. Nadam se da će davati do kraja prvenstva. Moja očekivanja su ista kao očekivanja navijača. Svjedoci smo da je Zvezda kiksirala više puta nego mi tokom jeseni, što mislim da je normalno i dobro za srpski fudbal da bi bio zanimljiviji. Ove sezone je zanimljivije. Ispadaju četiri ekipe, nigdje nije lako, imali smo zaista tešku utakmicu protiv Napretka. Nema lakih, nema sigurnih bodova. Daleko je još da se priča".

Podsjećamo, ekipa Partizana ima bod prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu pred nastavak sezone u Superligi Srbije. Odigrano je 20 kola, a nakon 10 kola u proljećnom dijelu tabela će se podijeliti na plej-of i plej-aut. Crno-bijelima je prvi cilj da sačuvaju prednost na narednih deset mečeva, kako bi treći derbi u sezoni igrali na svom terenu, a zatim se u doigravanju borili za titulu koja se u Humskoj čeka godinama.

