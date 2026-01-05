"Vjerujem da možemo da budemo prvi": Predrag Mijatović traži titulu od igrača Partizana

Na početku Partizanovih priprema govorilo se i o šampionskim ambicijama, a igračima se obratili Predrag Mijatović i Nenad Stojaković.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan počeo je pripreme za proljećni dio sezone. Samo desetak dana nakon što su završili sa obavezama u jesenjem dijelu prvenstva, fudbaleri crno-bijelih ponovo su u pogonu - za početak na testiranjima, a uskoro i na treninzima koji će uglavnom biti obavljeni u Antaliji.

Crno-bijeli su novu 2026. godinu dočekali na prvom mjestu tabele u Superligi Srbije, pa ne čudi što su o tome na okupljanju pričali i Predrag Mijatović i Nenad Stojaković. Partizan sada može da se nada šampionskoj tituli, ali i mora naporno da radi kako bi u proljećnom dijelu sezone sačuvao prednost ispred Zvezde.

"Prije svega želim da vam svima, u svoje lično, ali i u ime Kluba, poželim srećne praznike, ove koji su prošli i one koji dolaze. Shvatio sam da ste se svi dobro odmorili, napunili baterije, jer je pred nama period koji je bitan iz milijardu i jednog razloga. Mnogi nisu očekivali da ćemo biti prvi, ali najvažnije je da mi jesmo i da vjerujemo u vas. Znate da neće biti lako, ali mi znamo da možemo. Lično sam optimista i idemo naprijed. Čestitam na jesenjoj tituli i vjerujem da možemo da budemo prvi", rekao je Mijatović.

Trener Partizana Nenad Stojaković govorio je o trenažnom procesu koji je pred igračima, a njegovo je mišljenje da će ekipa u proljećnom dijelu sezone biti baš onakva kakva bude tokom rada u pripremnom periodu.

"Pridružujem se i ja čestitkama za praznike, a najvažnije i nama i vama je da ste svi zdravi, budući da ćemo tako imati priliku da izaberemo najbolje igrače za tim. Ne treba mnogo da gledamo u budućnost, potrebno je da smo fokusirani na sadašnji trenutak i da ono što imamo uradimo na najbolji mogući način. Treba da znate da ćemo braniti trenažni proces po svaku cijenu. Mnogo toga ste se odrekli kako bismo u ovom trenutku bili na prvom mjestu na tabeli, a bićemo onakvi kakvi budemo na treningu, jer tako se stvara rezultat", rekao je trener Partizana Nenad Stojaković.

Dio prvotimaca Partizana odradio je neophodne medicinske preglede u ponedjeljak, druga grupa će ih obaviti u utorak, dok su za srijedu zakazane laboratorijske analize. Partizan u četvrtak kreće na pripreme u Antaliju, gdje će ostati do 23. januara i odigrati četiri utakmice. Prvi meč u proljećnom dijelu sezone crno-bijeli igraju protiv Radničkog iz Niša.